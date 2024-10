"Heiße Meerjungfrau": Danni Büchner flasht mit Strand-Pics

Danni Büchner (46) sorgt für offene Münder: Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit posiert in ihrem neuesten Instagram-Beitrag im sexy Badeanzug am Strand und präsentiert dabei ihre tolle Figur. "Entschuldigung... Wo ist der Strand? Ach ja, ich bin ja schon da", lautet die freche Bildunterschrift. Die Fans feiern den Post und kommentierten fleißig. "Wow Danni, du siehst super aus" oder "Heiße Meerjungfrau" lauten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare.

Die Witwe von Jens Büchner (✝49) ist heute deutlich schlanker als zu Beginn ihrer TV-Karriere. Böse Zungen behaupten, dass Danni mit der Abnehmspritze Ozempic nachgeholfen habe. Das bestritt die fünffache Mutter allerdings vor wenigen Monaten im Gespräch mit Bild und verriet ihr Abnehmgeheimnis: "Ich versuche, meine Ernährung proteinreich zu halten, esse viel Gemüse, Eier, Salate und zum Naschen versuche ich auf zuckerreduzierte Alternativen zurückzugreifen."

Immer wieder wird Daniela im Netz zur Zielscheibe von Hass und Häme. Dagegen setzt sich die 46-Jährige regelmäßig zur Wehr. "Es gibt manche Tage, dann tut es mir wirklich leid, sowas zu lesen. Nicht für mich, sondern für euch. Ihr habt doch Kinder und Enkelkinder und Familie. Wie erklärt ihr denen, was ihr hier so veranstaltet?", äußerte sie sich in einer Instagram-Story Ende Juli. Danni betonte, dass ihr die fiesen Kommentare nichts ausmachen, da gerade diese zu mehr Aktivitäten unter ihren Posts führten.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, 2024

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-TV-Teilnehmerin

