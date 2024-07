Miese Kommentare: Daniela Büchner feuert gegen Hater im Netz

Seit einigen Tagen liegt die Tochter von Daniela Büchner (46) im Krankenhaus. Das teilte sie ihren Fans mitten in der Nacht via Instagram mit, woraufhin viele ihrer Anhänger der Goodbye Deutschland-Bekanntheit unterstützende Worten aussprachen – doch negative Kommentare machen sich breit: Man würde dem TV-Star "die treusorgende Mutter nicht abkaufen", weil sie trotz des Schocks weiterhin vor der Kamera steht und arbeitet. Das kann Daniela nicht auf sich sitzen lassen und erklärt in ihrer Story nun, dass sie praktisch jede freie Minute bei Jada (19) im Krankenhaus verbringt. Tatsächlich ist sie ständig zwischen all ihren Pflichten und ihrem Kind hin und her gerast. "Also tut mir bitte einen Gefallen. Wenn ihr schon etwas behauptet, dann aber bitte die Wahrheit", fordert sie ihre Hater auf.

Aber damit noch nicht genug! Die Reality-TV-Bekanntheit wundert sich außerdem: "Es gibt manche Tage, dann tut es mir wirklich leid, so was zu lesen. Nicht für mich, sondern für euch. Ihr habt doch Kinder und Enkelkinder und Familie. Wie erklärt ihr denen, was ihr hier so veranstaltet?" Ihr würden die gemeinen Kommentare nichts ausmachen, da gerade diese zu mehr Aktivitäten unter ihren Posts führen. Das wäre super für Danni. Zuletzt macht sie noch darauf aufmerksam, dass "Fernsehen Fernsehen ist" und das nun mal nur ihr Job ist. "Das bedeutet nicht, dass ich privat genau so bin", meint sie.

Warum genau Jada im Krankenhaus liegt, hat die fünffache Mutter bis jetzt noch nicht verraten, denn das solle die junge Erwachsene selbst erklären können. Im Interview mit RTL erwähnte sie nur, dass ihre Tochter schon einige Tage über gesundheitliche Probleme und verschiedene Symptome geklagt hätte. Sie würde von einem Spezialisten des Krankenhauses untersucht werden. Aktuell ist nicht bekannt, wann Jada aus dem Krankenhaus entlassen wird.

RTLZWEI Danni Büchner mit ihren Kindern Jada, Diego, Jenna und Joelina

Instagram / jadakrbs Jada Karabas

