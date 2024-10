Leonardo DiCaprio und Vittoria bekommen tierischen Nachwuchs

Leonardo DiCaprio (49) und Vittoria Ceretti (26) wurden kürzlich in New York City mit ihrem neuen Familienmitglied gesichtet – einem entzückenden Pomeranian-Welpen. Auf einem romantischen Spaziergang durch die Straßen von Manhattan präsentierten der Hollywood-Schauspieler und das Model erstmals ihren pelzigen Begleiter. Die Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen Vittoria, die das kleine Fellknäuel während des gesamten Ausflugs mit Leo sicher in ihren Armen hielt.

Das neue tierische Mitglied der DiCaprio-Ceretti-Familie zieht mit Sicherheit neugierige Blicke auf sich, insbesondere weil Leonardo bereits Erfahrung im "Co-Elternsein" eines Hundes hat. Während des pandemiebedingten Lockdowns war Leonardo mit seiner damaligen Freundin, der Schauspielerin und Model Camila Morrone (27), in Los Angeles. Camila hatte damals einen Siberian Husky in Pflege, was Leo eine Einführung in das Leben als Hundebesitzer gab. Die gemeinsame Zeit mit dem neuen Welpen könnte auf eine festere Bindung zwischen Leo und Vittoria hinweisen, wobei der kleine Hund sicherlich für zusätzliche Freude sorgen wird.

Nachdem vor wenigen Wochen die Gerüchteküche am Brodeln war, als spekuliert wurde, ob sich Leonardo und Vittoria getrennt hätten, sind die aktuellen Bilder ein deutliches Statement, dass die beiden an einer gemeinsamen Zukunft festhalten. Die Trennungsgerüchte waren entstanden, nachdem Leonardo mit seinem Ex-Flirt Neelam Gill in Paris gesehen wurde.

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2023

Getty Images Vittoria Ceretti bei der Met Gala 2024

