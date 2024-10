Mike Heiter plaudert Details über TV-Verlobung mit Leyla aus

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) machen Nägel mit Köpfen: Die Realitystars wollen heiraten. Der romantische Antrag ist noch gar nicht so lange her: Vergangene Woche stellte Mike seiner Liebsten im Promi Big Brother-Container vor den Augen der Zuschauer die Frage aller Fragen – und sie hat "Ja" gesagt. Wie er nun in seiner Instagram-Story verrät, kam die Verlobung für den Essener genauso überraschend wie für die Zuschauer. "Glaubt mir, hätte ich das gewusst, wäre der richtige Ring dagewesen", betonte er die Spontanität der herzerwärmenden TV-Aktion.

Einen Ring soll seine zukünftige Frau jedoch bald noch bekommen. "Das wird einer der ersten Sachen, die ich jetzt in Angriff nehme", stellt Mike klar und fügt verheißungsvoll hinzu: "Habe schon meine genauen Vorstellungen. Das wird ein Klunker, das sag' ich euch." Die Fans können es sicherlich kaum erwarten, das Juwel bald zu Gesicht zu bekommen – denn schon nach den Verlobungsnews waren sie komplett aus dem Häuschen. Auch der enge Kreis der Realitystars habe freudig auf die Nachrichten reagiert, wie Mike in seiner Story ausplauderte: "Haben sich alle gefreut und viele auch vor Freude geweint."

Doch nicht bei allen Zuschauern kam die Verlobung im TV gut an. Während einige Fans sich über den emotionalen Moment freuten, äußerten andere scharfe Kritik an der Aktion im "Promi Big Brother"-Halbfinale. Viele warfen dem Sender vor, die Geste nur aus Quotengründen eingefädelt zu haben. "Die versuchen ernsthaft, Mike dazu zu bringen, live in einem TV-Format einen Heiratsantrag zu machen? Nur für ihre Quote? Wie dreist und übergriffig ist das bitte?", schrieb ein entrüsteter Zuschauer auf X.

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother"

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Mike Heiter und Leyla Lahouar

