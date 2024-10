Nach Promi BB: Möchte Sarah Wagner mit ihrem Freund ins TV?

Sarah Wagner (28) hat eine aufregende Zeit hinter sich: Die Influencerin durfte als Gewinnerin der Wildcard mit Leyla Lahouar (28), Mike Heiter (32) und Co. im Promi Big Brother-Container wohnen. Hat die TikTokerin nach dieser Erfahrung so richtig Lust auf weitere Realityformate bekommen? In ihrer Instagram-Story erklärt sie jetzt, dass sie durchaus Interesse an TV-Projekten habe – insbesondere auch gemeinsam mit ihrem Partner. "Wir haben auf jeden Fall Bock, zusammen Formate zu machen", betont Sarah und fügt hinzu: "Ich bin aber auch bereit, alleine irgendwohin zu gehen."

Allerdings sei sich Sarah nicht sicher, ob sie noch mal Lust auf eine Show hat, die wie Promi BB live aufgezeichnet wird. Dementsprechend sei sie am Dschungelcamp beispielsweise eher nicht interessiert. Die Influencerin könne sich aber definitiv vorstellen, an anderen großen TV-Sendungen wie zum Beispiel Das Sommerhaus der Stars, #CoupleChallenge oder auch Kampf der Realitystars teilzunehmen.

Sarah kämpfte sich bei "Promi Big Brother" bis kurz vors Halbfinale. Kurz nach ihrem Rauswurf erklärte sie im Promiflash-Interview: "Mir geht es super. Die letzte Zeit war extrem intensiv, aber ich denke, ich habe es relativ weit geschafft. Ich wäre gerne ins Finale eingezogen, aber ich bin schon sehr zufrieden." Trotz der vielen Nominierungen habe ihre Community sie immer "rausgeboxt" – und darauf sei sie stolz.

Instagram / laberrhababer.official Sarah Wagner im August 2023

Sat.1 Sarah Wagner, "Promi Big Brother"-Wildcard

