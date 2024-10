"Geschichtslos": Promi-BB-Daniel schießt gegen Sarah Wagner

Für Daniel Lopes (47) war am Donnerstag das Promi Big Brother-Abenteuer vorbei: Der Popsänger erhielt am wenigsten Zuschauerstimmen und musste ausscheiden. Doch wer muss seiner Meinung nach als Nächstes gehen? "Sarah (28). Seitdem sie im Container ist, hat sie nichts von sich gezeigt und saß nur herum", verrät der Musiker gegenüber Promiflash. An seiner ehemaligen Mitbewohnerin lässt er kein gutes Haar. "Sie hat sich nie mit jemandem unterhalten, nur wenn jemand sie anspricht. Sie war sehr geschichtslos", schießt er gegen die Wildcard-Gewinnerin.

Daniel findet, Sarah passe nicht in ein Format wie "Promi Big Brohter". "Vielleicht ist sie auf TikTok ganz lustig, aber in so einem Format muss man auch mal aktiv sein und sie war nur passiv", meint der ehemalige DSDS-Teilnehmer. Ob er damit recht hat? Bei den Zuschauern gehört Sarah ebenfalls nicht zu den beliebtesten Kandidaten. Im Gegenteil: In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 19. Oktober, 17:15 Uhr] wünschten nur 2,2 Prozent der User der Influencerin den Sieg.

Über seinen eigenen Exit ist Daniel alles andere als traurig. Im Interview mit Promiflash macht der 47-Jährige deutlich: "Ich bin nicht enttäuscht, ich bin sogar sehr dankbar. Ich habe mein Bestes gegeben." Beim großen Bruder habe der Sänger sehr viel, vor allem über seine Gefühle, gelernt. Nur leider habe er einfach keinen Anschluss zu den anderen Mitbewohnern gefunden.

Instagram / laberrhababer.official Sarah Wagner, "Promi Big Brother"-Wildcard

Joyn / Benedikt Müller Daniel Lopes, "Promi Big Brother"-Kandidat

