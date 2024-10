Sarah Wagner glaubt, Mike und Leyla sind "ein starkes Team"

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) lassen in der aktuellen Staffel von Promi Big Brother sowohl die Zuschauer als auch Mitstreiter an ihrer Liebe teilhaben. Dabei lief für die beiden nicht immer alles rund: Die Ex von Mike, Elena Miras (32), lebte ebenfalls mit im Container und sorgte bei Leyla für ein ganz schön heftiges Gefühlschaos. Immer wieder brach die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin in Tränen aus, weil es ihr so zusetzte, ihren Partner mit seiner Verflossenen zu sehen. Wildcard-Kandidatin Sarah Wagner (28) hat das alles hautnah miterlebt und ist sich sicher: Mike und Leyla lassen sich von diesem Stress nicht unterkriegen! Im exklusiven Promiflash-Interview erzählt die Influencerin: "Ich denke, dass Leyla und Mike schon darüber hinwegkommen können. Ich glaube, sie sind ein starkes Team."

Kurz vor dem Halbfinale ist Elena vorzeitig aus der Show gegangen. Das sorgte für etwas Ruhe, findet Sarah. "Es hat sich auf jeden Fall beruhigt, als Elena den Container verlassen hat und ich glaube, die gehen da auf jeden Fall gestärkt raus und werden einfach aus der Erfahrung lernen", betont die TikTok-Bekanntheit weiter. Trotzdem denkt sie, dass zwischen Mike und Elena immer eine Verbindung bestehen würde. Immerhin haben sie eine gemeinsame Tochter und das lasse "sich einfach nicht vermeiden".

Tatsächlich bestand für Leyla wirklich kein Grund zur Sorge: In der aktuellen Folge hat Mike ihr einen Heiratsantrag gemacht. Und das vor versammelter Mannschaft und dem Millionenpublikum der Show! "Ich bin mir sicher mit dir", erklärte er. Für den Antrag spendierte die Sendung sogar einen fetten Klunker und etwas Sekt zum Anstoßen. Allerdings kam die romantische Aktion nicht bei allen gut an. Cecilia Asoro (28), die ebenfalls mit dem Pärchen im Container war, sagte in ihrer Instagram-Story. "Ich wünsche niemandem so einen schrecklichen Antrag."

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

