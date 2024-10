Wildcard-Siegerin Sarah Wagner ist nach Promi-BB-Exit happy

Sarah Wagner (28) hat bei Promi Big Brother das Halbfinale knapp verpasst. Am Samstagabend musste sie als erste von zwei Kandidaten den Container verlassen. Traurig über ihren Exit ist sie aber nicht so sehr, wie sie gegenüber Promiflash verrät. "Mir geht es super. Die letzte Zeit war extrem intensiv, aber ich denke, ich habe es relativ weit geschafft. Ich wäre gerne ins Finale eingezogen, aber ich bin schon sehr zufrieden", erzählt die Wildcard-Gewinnerin offen und gibt freudig zu: "Ich wurde unfassbar oft nominiert, aber meine Community hat mich immer rausgeboxt. Aber irgendwann war das Kontingent natürlich aufgebraucht. Aber ich bin extrem stolz auf sie."

Doch wer könnte aus Sarahs Sicht gewinnen und für wen wird es eher schwieriger? "Ich denke, für Alida könnte es knapp werden. Die Shisha-Gang, wie sie so gerne genannt wurde, wird das schon unter sich ausmachen", plaudert die TikTokerin aus und gesteht: "Ich glaube, Jochen ist ein Geheimfavorit. Der Underdog, der von hinten angreift. Ich würde es ihm gönnen. Es wäre auf jeden Fall crazy, wenn er das gewinnt. Ich würde es aber auch Max gönnen, weil er einfach Entertainment pur ist."

Bis zum Finale sind es nur noch wenige Tage, und in Sarahs Augen könnte es auch noch mal richtig krachen: "Ich denke, schon jetzt fangen die Leute an, taktisch zu werden und gucken auf ihren eigenen Arsch. Ich glaube, da könnte es noch mal knallen." Genau aus diesem Grund glaubt die Influencerin auch, dass es für Alida eng wird. "Sie denkt vielleicht, sie wäre mit in der Gruppe, das ist sie aber absolut nicht. Deswegen könnte das noch mal zu Reibungen führen", führt Sarah im Promiflash-Interview abschließend aus.

Joyn. Jochen Horst bei "Promi Big Brother" 2024

Joyn Die "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

