Sehr ruhig: Fühlte sich "Promi Big Brother"-Sarah unwohl?

Sarah Wagner (28) durfte als Wildcard-Gewinnerin in den Promi Big Brother-Container einziehen. Dort erlebten die Zuschauer die Influencerin jedoch ein wenig anders als auf ihrem TikTok-Account: Statt ihrer sprudelnden, aufgedrehten Art wirkte sie sehr zurückhaltend. Dafür gab es Gründe – die sie jetzt exklusiv im Promiflash-Interview offenbart. "Es war natürlich schwierig für mich, am Anfang da reinzukommen. Erstens bin ich zwei Tage später eingezogen, zweitens war das mein erstes Reality-TV-Format. Es war alles neu für mich. [...] Am Anfang habe ich mich auch einfach nicht wohlgefühlt und musste erst mal gucken, wo will ich denn überhaupt sein?", erklärt sie.

Da sich bereits in den ersten Tagen Gruppen gebildet hatten, habe sie zunächst nicht gewusst, wem sie sich anschließen soll. Sarah habe schauen müssen, mit wem sie sich gut versteht – und sei deswegen ruhiger gewesen als sonst. "Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwann auch aufgetaut bin und schon gezeigt habe, wie ich bin", offenbart die 28-Jährige weiter gegenüber Promiflash und ergänzt: "Ich verbiege mich nicht auf Krampf, um Sendezeit zu bekommen – das ist nicht mein Stil." Hinzu komme, dass es schwierig sei, gegen "die Kombi" aus Leyla Lahouar (28), Mike Heiter (32) und Elena Miras (32) anzukommen, weswegen automatisch die Sendezeit schwand.

Und auch wenn Sarah das Halbfinale mit ihrem Exit am Samstagabend knapp verpasste, ist sie durchaus happy über ihre Leistung, wie sie im Gespräch mit Promiflash erzählt. "Mir geht es super. Die letzte Zeit war extrem intensiv, aber ich denke, ich habe es relativ weit geschafft. Ich wäre gerne ins Finale eingezogen, aber ich bin schon sehr zufrieden", verrät sie. Darüber hinaus sei sie nicht nur stolz auf sich, sondern auch auf ihre Fans. "Ich wurde unfassbar oft nominiert, aber meine Community hat mich immer rausgeboxt", freut sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit.

Instagram / laberrhababer.official Sarah Wagner im August 2023

Sat.1 Sarah Wagner, "Promi Big Brother"-Wildcard

