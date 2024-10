Sollte auch Sarah Wagner einen Antrag bei Promi BB bekommen?

Es hätte wohl fast zwei Heiratsanträge bei Promi Big Brother gegeben! Wie Sarah Wagner (28) in ihrer Instagram-Story auf Nachfrage eines Fans andeutet, sei ihr Partner Seba gefragt worden, ob er im Container vor ihr auf die Knie gehen wolle. "Es war im Gespräch, falls ich ins Finale oder Halbfinale komme, dass man sich das vorstellen könnte. Es war aber noch nichts beschlossen", erklärt die Content Creatorin. Ihr Freund wolle ihr die Frage aller Fragen jedoch nicht auf diese Art stellen: "Erstens will Seba das ein bisschen privater halten und zweitens kann sowas schnell so rüberkommen, als würde man das für Fame oder Aufmerksamkeit machen." Nach seiner Absage sei er noch zwei weitere Male danach gefragt worden. Auch nach Sarahs Exit wurde er noch einmal darauf angesprochen, ob er es sich nicht doch anders überlegt habe.

Die Influencerin und ihr Liebster verlobten sich zwar nicht im TV – dafür aber Mike Heiter (32) und seine Freundin Leyla Lahouar (28). Wenige Tage vorm Finale stellte der Realitystar seiner Partnerin im Container die Frage aller Fragen und sie sagte freudestrahlend Ja! Es dauerte jedoch nicht lange, bis gemunkelt wurde, dass die Liebesaktion von vornherein geplant war. Die TV-Bekanntheiten Lisha und Lou behaupteten im Netz zumindest, dass sie schon vor der Ausstrahlung über Mikes Pläne Bescheid wussten. "Alle Zuschauer denken, man hätte Mike mit dem Antrag überfordert. Er tut noch so, als würde er nichts davon wissen und als wäre alles spontan. Sorry, aber ich wusste das mit dem Antrag schon vor drei Wochen", hieß es in ihrer Story.

Mikes Verflossene Kim Virginia Hartung (29) ist auch davon überzeugt, dass alles von der Produktion und ihrem Ex-Lover geplant wurde. Sie repostete Lisha und Lous Statement und schrieb dazu: "Na, wenigstens ist eine ehrlich." Zuvor erklärte die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin, dass Mike und Leyla "den Antrag machen wollen, um ins Finale zu kommen" und um "Follower zu generieren". Auch dass seine Ex Elena Miras (32) mit im Container war, sei vorhersehbar gewesen. "Die böse Elena soll reinkommen oder die böse Kim, dann soll das Paar sich da durchschlagen. Und ihr als Zuschauer sollt denken: Das süße Paar hat es geschafft durch alle schweren Zeiten", wetterte die Dubai-Auswanderin weiter.

Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother"

Kim Virginia Hartung im Januar 2024

