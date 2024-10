Paranoide Schizophrenie: Eric Stehfest vor Kampf in Klinik

Eric Stehfest (35) ist aktuell in psychiatrischer Behandlung. Der GZSZ-Star hat paranoide Schizophrenie und besucht daher seit zwei Wochen eine Klinik. An der Erkrankung leidet der Schauspieler schon seit seiner Jugend – Hilfe suchte er sich aber erst jetzt. Was der Grund für seine Entscheidung ist und wie es nun mit dem Fame Fighting-Boxkampf des Realitystars gegen seinen Gegner Marvin Manson aussieht, erfahrt ihr hier im Promiflash-Video.

Anzeige Anzeige