Eric Stehfest trifft beim Fame Fighting auf Marvin Manson

Am 9. November treten zahlreiche Stars und Sternchen beim großen Boxevent Fame Fighting gegeneinander an. Die Teilnehmer wurden bereits alle offengelegt, nun stellt sich nur die Frage, wer in wenigen Wochen mit welchem Gegner in den Ring steigen wird. Jetzt hat Bild eine weitere Paarung bekannt gegeben: Eric Stehfest (35) und Marvin Manson werden in der Gewichtsklasse Light Heavyweight aufeinandertreffen.

Die beiden kennen sich zwar nicht persönlich, dennoch gibt es ausreichend Konfliktpotenzial für einen spannenden Kampf zwischen dem GZSZ-Star und dem einstigen Temptation Island-Verführer. "Ich kenne seine Frau, die war mal bei uns in einer Show, deswegen hat sie bestimmt beim Boxkampf doppelt Spaß", erzählt Marvin und bezieht sich damit auf Edith Stehfests Besuch bei einem seiner Auftritte als Stripper bei den SixxPaxx. Von seinem Gegner scheint der 30-Jährige nicht besonders viel zu halten: "Ich glaube, der hat schon so einen kleinen Schaden." Eric hingegen scheint keine große Angst vor dem Aufeinandertreffen mit Marvin zu haben. "Wenn er denkt, dass der Kampf ihm gehört, dann hat er sich geirrt", stellt er klar und betont: "Das ist mein Moment. Denn dieser Kampf ist mein Befreiungsschlag."

Mit Eric und Marvin steht nun schon das fünfte Fame-Fighting-Duell fest. Außerdem werden Jonathan Steinig (29) und Tommy Pedroni (29) ebenso wie Tobias Pietrek und Juliano Fernandez in der Gewichtsklasse Heavyweight aufeinandertreffen. Auch einige Frauenduelle wurden bereits verkündet: Während sich Emmy Russ (25) und Evanthia Benetatou (32) in der Gewichtsklasse Minimumweight mit ihren Streitigkeiten auseinandersetzen werden, wird Walentina Doronina (24) ihr Boxtalent gegen Hati Suarez in der Gewichtsklasse Featherweight unter Beweis stellen.

RTL Edith und Eric Stehfest

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

