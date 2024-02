Im TV stark kritisiert: Ist Patrick Romer sonst ganz anders?

Patrick Romer (28) präsentiert sich seiner neuen Freundin von seiner besten Seite. In seiner letzten Beziehung hat sich der Hobbybauer nicht mit Ruhm bekleckert: Ihm wird vorgeworfen, seine Ex Antonia Hemmer (23) manipuliert und runtergemacht zu haben. Reue für sein Verhalten zeigt der Realitystar bisher noch nicht. Seit Oktober ist er nun wieder vergeben – und Patrick macht bei seiner neuen Partnerin jetzt offenbar alles richtig!

Promiflash spricht seine neue Freundin Annelie Henze auf die umstrittene Vergangenheit ihres Liebsten an. "Ich muss sagen, ich habe vor mir gar nichts angeguckt, was vor mir war. Also ich habe weder Das Sommerhaus der Stars gesehen noch Das große Promi-Büßen", stellt sie daraufhin klar. Dementsprechend könnte die frisch Verliebte Patricks Fehltritte in diesen Sendungen nicht bewerten. "Ich kann das Verhalten so aber eigentlich nicht bestätigen. Also zu mir ist er ganz, ganz anders. Er ist sehr, sehr liebevoll zu mir – er ist schon ein perfekter Freund", stellt sie allerdings klar.

Vielleicht kann Annelie Patricks Verhalten in einer TV-Show aber schon bald aus nächster Nähe mitbekommen: Das Paar schließt nämlich nicht aus, zusammen an einer Sendung teilzunehmen! "Das kommt auch ein bisschen auf die Show drauf an. Temptation Island würde ich zum Beispiel nicht machen", meint Annelie im Promiflash-Interview.

