Traurige Parallele zwischen P. Diddy und Liam Paynes Tod

Liam Payne (✝31) starb am vergangenen Mittwoch ganz plötzlich in Buenos Aires. Der Star der Boyband One Direction stürzte aus dem dritten Stockwerk eines Hotels. Wie bereits Anfang der Woche erste Ergebnisse des toxikologischen Berichtes ergaben, wurde in seinem Blut ein heftiger Drogencocktail, bekannt als pinkes Kokain, festgestellt. Und genau dieses Gemisch aus Ecstasy, Ketamin, Koffein und einem psychedelischen Mittel soll ausgerechnet auch auf den Sexpartys von Skandal-Rapper P. Diddy (54) verteilt worden sein. Die illegale Substanz, unter anderem 2-CB oder Tusi genannt, sollen die Mitarbeiter des Rappers stets bei sich gehabt haben.



In einer neuen Klage behauptet der Produzent Rodney "Lil Rod" Jones, dass P. Diddys Chefassistentin alle Angestellten des Musikers dazu verpflichtete, unterschiedlichste Drogen, darunter eben auch pinkes Kokain, bei sich zu führen. Sodass der Musikproduzent es auf seinen Partys griffbereit hatte – das gibt der Kläger zumindest in Dokumenten an, die Page Six vorliegen. Die Designerdroge erfreut sich insbesondere in der New Yorker Partyszene großer Beliebtheit. Das Pulver dieser Mischung ist leuchtend rosa und soll auch in dem Hotelzimmer von Liam Payne nach seinem schrecklichen Tod sichergestellt worden sein. Wie der Ex-Freund von Cheryl Cole (41) an die verbotene Mischung kam, wird derzeit noch untersucht.

Liams Tod bestimmt die Medien. Aktuell laufen die Untersuchungen zu seinem tödlichen Sturz noch auf Hochtouren. Auch sein einstiger Bodyguard Paul Higgins unterstützt die Ermittlungen – genauso wie Liams Vater Geoff Payne. Dieser befindet sich seit einigen Tagen in Argentinien. Vor Ort hat er seinen Sohn identifiziert und sich auch in dem Hotel aufgehalten, in dem dieser verstarb.

Auch die Schlagzeilen um P. Diddy bleiben bestehen. Er wurde Mitte September unter anderem wegen Sexhandels und Missbrauchs festgenommen – seitdem befindet er sich im Metropolitan Detention Center in Brooklyn. Sein Prozess startet allerdings erst im Mai 2025. In den vergangenen Tagen wurden noch weitere Anklagen gegen den 54-Jährigen erhoben. So behauptete beispielsweise sein ehemaliger Personaltrainer, P. Diddy habe ihn im Juni 2022 "unter Drogen gesetzt und wiederholt sexuell missbraucht", wie Page Six meldete.

Getty Images Liam Payne im August 2018

Getty Images Liams Vater Geoff Payne und Leibwächter Paul Higgins (li), Buenos Aires 2024

Getty Images P. Diddy im September 2019