Turtelt Nicola Coughlan hier mit Jake Dunn durch London?

Nicola Coughlan (37) scheint aktuell nicht allein durchs Leben zu gehen. Wie aktuelle Aufnahmen, die Deuxmoi vorliegen, zeigen, hat die Bridgerton-Berühmtheit einen Begleiter an ihrer Seite. Und zwar handelt es sich laut der Quelle dabei um den Schauspieler Jake Dunn. Die beiden schienen ziemlich vertraut miteinander. So spazierten sie Händchen haltend oder mit den Armen umeinander geschlungen durch die Straßen Londons.

Ob sie aktuell in einer Beziehung ist, verriet die Schauspielerin bislang nicht. Zuletzt wurde spekuliert, ob sie womöglich mit ihrem Bridgerton-Co-Star Luke Newton (31) zusammen ist. Da sich die beiden Hauptdarsteller in der Serie ziemlich nahegekommen sind, meinen die Fans, dass dies auch im wahren Leben der Fall sein könnte. Doch dem ist wohl nicht so. "Viele Leute wünschen sich wirklich, dass ich Luke heirate. Wir haben diese wunderbare Freundschaft. Ist es nicht wunderbar, dass ein Mann und eine Frau eine solche Beziehung zueinander haben können?", schwärmte die Schauspielerin gegenüber Time.

Die Spekulationen um eine echte Romanze zwischen Nicola und Luke kommen trotzdem nicht von ungefähr. So präsentierte sich das Serien-Paar bei der Premiere der dritten Staffel im Juni Hand in Hand auf dem roten Teppich – und den "Bridgerton"-Liebhabern gefiel, was sie zu sehen bekamen. "Nicola und Luke sehen aus wie Braut und Bräutigam!" und "Wie können sie alle so attraktiv sein? Nicola und Luke sind umwerfend! Ich liebe ihre Looks!", lauteten einige der Kommentare unter einem Bild auf Instagram.

Instagram / jakeldunn Jake Dunn, Schauspieler

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan bei der Premiere von "Bridgerton" Staffel 3

