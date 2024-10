Wegen Hugh Jackman? Sutton Foster hat Scheidung eingereicht

Am Dienstag reichte Sutton Foster (49) am Gerichtshof von New York County die Scheidung von ihrem Ehemann Ted Griffin ein, wie Page Six berichtet. Das bringt die Gerüchteküche um die Broadway-Darstellerin heftig zum Brodeln – schon seit Jahren wird gemunkelt, dass die Schauspielerin eine Affäre mit Hugh Jackman (56) haben soll. Der "Wolverine"-Star und Sutton haben sich 2022 kennengelernt, als sie gemeinsam in dem Stück "The Music Man" auftraten. Dort soll es heftig zwischen ihnen gefunkt haben, wie ein Insider jetzt gegenüber dem Online-Magazin ausplaudert. "Sie sind zu 100 Prozent zusammen. Sie sind verliebt und wollen den Rest ihres Lebens zusammen verbringen."

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres verriet ein Insider gegenüber InTouch, dass die angebliche Romanze zwischen Hugh und Sutton ein "offenes Geheimnis am Broadway" sei. Als die ersten Gerüchte aufkamen, lebte Hugh schon getrennt von seiner Ex-Frau Deborra-Lee Furness (68), doch Sutton war noch mit ihrem baldigen Ex-Mann zusammen. Nach dem Ende der Show verflogen die Gerüchte – doch eine Quelle bestätigt jetzt, dass Hugh und Sutton die vergangenen Monate über zusammen gewesen seien. "Sie tun alles, um es zu verbergen, aber ihre Beziehung ist allgemein bekannt", erklärt der Informant weiter gegenüber Page Six.

Ein Vertrauter des Schauspielers scheint sich allerdings recht sicher zu sein, dass Hugh gerade nicht an eine neue Beziehung denkt. Bekannte und Freunde des Filmstars sollen seit der Scheidung ziemlich besorgt um ihn sein. Hugh habe in den vergangenen Monaten den Fokus zu sehr auf andere gelegt – und nicht auf sich und seine Zukunft. "Er hat sich so sehr auf Deb und die Kinder konzentriert und dafür gesorgt, dass sie während der Scheidung gut versorgt sind, dass er sich dabei irgendwie verloren hat", erklärte ein Informant gegenüber Woman's Day.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, "The Music Man"-Performance bei den Tony Awards 2022

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman, 2018

