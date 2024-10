BFFs Ryan Reynolds und Hugh feiern Geburtstage gemeinsam

Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) sind bereits seit Jahren dicke Freunde – klar, dass sie auch ihre Geburtstage zusammen zelebrieren. Denn, wie der Zufall es will, haben die beiden Hollywoodstars im selben Monat Geburtstag: Ryan am 23. Oktober und Hugh am 12. Oktober. Ein Geschenk bekamen die beiden jetzt schon und freuten sich sichtlich sehr. Bei Instagram teilt ihr gemeinsamer Kumpel und Regisseur Shawn Levy (56), wie die Deadpool & Wolverine-Darsteller mit einer leuchtenden, mit Blumen geschmückten Torte überrascht wurden und einen gemeinsamen Tag an der frischen Luft verbrachten. "Oktober ist der beste Monat für Buddy-Geburtstage. Ein perfekter Herbsttag, um früh mit zwei der Besten zu feiern", kommentiert Shawn die Bilder.

Mit Hugh und Ryan bildete sich in Hollywood ein echtes Traum-Duo. Nicht nur vor der Kamera harmonieren die beiden bestens. Während eines Interviews mit Entertainment Tonight geben sie einen Einblick in ihre Freundschaft und offenbaren, wie innig ihre Beziehung ist. "Ich könnte dir buchstäblich alles erzählen und ich habe auch das Gefühl, dass wir beide uns wirklich in jedem Aspekt unseres Lebens gegenseitig die Daumen drücken", freute sich Hugh. Vor allem dieses Vertrauen sei etwas, was der Australier an seinem Kumpel so sehr schätze.

Für Hugh sei Ryan vor allem nach der Trennung von seiner Frau Deborra-Lee Furness (68) eine wichtige Stütze gewesen. "Es gibt wahrscheinlich nur wenige Freunde, denen du alles sagen kannst, auch das, wofür du dich schämst oder was dir peinlich ist", erklärte der 55-Jährige gegenüber People. In Hollywood sei eine so vertrauensbasierte Freundschaft selten, weshalb die beiden eine ähnliche Tiefe haben wie eine Ehe, betonte auch Ryan. Die Schauspieler verbindet mittlerweile ein familiäres Verhältnis – Hugh sei sogar regelmäßiger Gast bei seinem Freund zu Hause und werde von dessen Kindern geliebt.

Instagram / slevydirect Ryan Reynolds, Shawn Levy und Hugh Jackman

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman, 2024

