Fans müssen warten: Lady Gagas Tourstart auf 2026 verlegt

Lady Gaga (38) muss die wohl größte Tour ihrer bisherigen Karriere auf Eis legen – der Grund: Es gibt einfach nicht genug freie Stadien! Die "Rain On Me"-Interpretin plante Auftritte auf der ganzen Welt, darunter einige große Konzerte in Großbritannien. Doch da bereits Stars wie Oasis, Beyoncé (43), Dua Lipa (29), Bruce Springsteen (75) und Coldplay im nächsten Jahr die großen Bühnen des Landes belegen, bleibt kein Platz für Gagas Shows. Ein Insider verriet laut The Sun: "Ihr nächstes Album erscheint Anfang des Jahres, und sie hoffte, den Sommer auf Tour zu verbringen." Nun müsse sie sich mit einer Tournee im Jahr 2026 "begnügen". "Das wird ihren Fans nicht gefallen, aber zumindest haben sie jetzt mehr Zeit, um für die Tickets zu sparen", plauderte die Quelle weiter.

Vor wenigen Stunden veröffentlichte Gaga ihre neue Single "Disease", den ersten Track ihres kommenden siebten Studioalbums "Harlequin". In den letzten neun Wochen hielt sich die US-Sängerin mit "Die With A Smile", einer Zusammenarbeit mit Bruno Mars (39), konstant in den Top Ten der Singlecharts. Dieser Erfolg scheint eine willkommene Abwechslung – nachdem Gagas letzter Film "Joker: Folie à Deux", in dem sie an der Seite von Joaquin Phoenix (49) spielte, an den Kinokassen floppte. Der Film spielte in Großbritannien laut dem Boulevardblatt gerade einmal 11,7 Millionen Euro ein – kaum mehr als ihre Gage von 11 Millionen Euro für ihre Rolle als Harley Quinn.

Immerhin läuft es privat für Gaga derzeit bestens: Im April verlobte sie sich mit ihrem Partner, dem Tech-Investor Michael Polansky. Erst letzten Monat enthüllte sie, dass er sie dazu inspiriert habe, zu ihren Pop-Wurzeln zurückzukehren und eine neue Platte zu produzieren. Das Album, das im Februar erscheinen soll, steht im engen Zusammenhang mit dem "Joker"-Film und stellt eine völlig neue Richtung für die Künstlerin dar. Mit Ausnahme von zwei Songs besteht das Album komplett aus Covern – eine Idee ihres Verlobten, der auch als Co-Autor mitwirkte. "Michael ist die Person, die mir sagte, ich solle ein neues Pop-Album machen", bestätigte Gaga gegenüber People. Er habe zu ihr gesagt: "Schatz, ich liebe dich. Du musst Popmusik machen."

Getty Images Lady Gaga und Joaquin Phoenix im September 2024

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Joker Folie à Deux"-Premiere in London

