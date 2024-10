Fiona Erdmann teilt ein süßes Pärchen-Bild mit Babypapa Moe

Fiona Erdmann (36) und ihr Partner Mohamad El Kurdi schweben im Elternglück. Gemeinsam haben sie schon zwei Kinder, im vergangenen Monat verkündeten sie, dass sie ihr drittes Baby erwarten. "Darf ich vorstellen, Mama und Papa von Neyla, Leo und bald noch einem weiteren kleinen Wunder", schreibt das Model jetzt unter ein süßes Pärchen-Selfie der beiden auf Instagram. Glücklich strahlen die Schwangere und ihr Partner in die Kamera – beim genauen Hinsehen blitzt sogar Fionas Babybauch ins Bild.

Es ist eine aufregende Schwangerschaft für die bald Dreifacheltern. Auch wenn das Paar schon zwei gesunde Kinder hat, mussten sie in der Vergangenheit bereits schwere Schicksalsschläge erleiden. Schon zweimal hatte die 36-Jährige eine Fehlgeburt – die Letzte erst Anfang dieses Jahres. Trotz allem blickt die Unternehmerin aber positiv in die Zukunft und genießt ihre aktuelle Schwangerschaft in vollen Zügen. "Schwanger zu sein ist so ein unbeschreibliches Gefühl [...]. Ich bin übrigens wirklich gerne schwanger und muss auch sagen, dass ich keine großartigen Einschränkungen in der Schwangerschaft merke", erzählte sie ihrer Community auf Instagram und fügte hinzu: "Jeder Tritt, jede Bewegung, die ich spüre, ist magisch und bringt mich unserem kleinen Wunder ein wenig näher ... Ich bin unglaublich dankbar, dass ich dieses Gefühl noch einmal erleben darf und habe so viel Liebe in mir."

Pärchen-Bilder wie das aktuelle waren lange keine Selbstverständlichkeit für die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit. Bereits seit 2020 ist Moe der Mann an ihrer Seite, gemeinsam mit ihm lebt sie seitdem in Dubai. Der Öffentlichkeit zeigte sie den Vater ihrer Kinder lange Zeit aber nicht. Erst im vergangenen Jahr war Schluss mit der Geheimniskrämerei: Nach fünf Jahren Beziehung teilte sie das erste Mal ein Foto in den sozialen Medien, auf dem ihr Liebster richtig zu erkennen war.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Okotber 2024

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und Mohamad El Kurdi

