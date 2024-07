Cristiano Ronaldo genießt Liebesurlaub mit seiner Georgina

Da scheint sich jemand schon ganz gut von den Ereignissen der Fußball-EM erholt zu haben: Cristiano Ronaldo (39) schickt seinen Fans sonnige Grüße aus dem Urlaub mit seiner Liebsten Georgina Rodríguez (30) in Saudi-Arabien. Die Auszeit mit seiner Partnerin scheint ihm sichtlich gutzutun! Auf Instagram teilte der Portugiese ein paar Schnappschüsse: unter anderem ein süßes Pärchenbild, auf dem die beiden in knapper Badekleidung ihre trainierten Bodys präsentieren – und dabei verliebt um die Wette strahlen!

"Glückliche Tage", schreibt der 39-Jährige zu der Bilderreihe. Aber nicht nur seine schöne Freundin versüßt Ronaldo gerade den Urlaub – die ganze Familie des Profisportlers ist mit von der Partie und genießt die Auszeit am Meer. In einem weiteren Social-Media-Beitrag posiert der Superstar stolz, umringt von seinen fünf Kindern und seiner Partnerin, die den jüngsten gemeinsamen Nachwuchs Bella Esmeralda (2) auf dem Arm trägt. "Mein Leben", schwärmt der Familienpapa unter dem Bild.

Ronaldos Fans werden sich wohl besonders freuen, ihr Idol nach der emotionalen und nervenaufreibenden Zeit während der Fußball-EM wieder so glücklich und ausgelassen zu sehen. Der auf Madeira geborene Nationalheld ging das Turnier sehr ehrgeizig an – umso größer war wohl die Enttäuschung, dass er Portugal nicht zum Sieg führen konnte. Wie sehr sein Herz an dem Sport hängt, zeigte er besonders während des Achtelfinales: Nach einem verschossenen Elfmeter flossen bei dem Profikicker sogar ein paar Tränen.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie im Juli 2024

Getty Images Cristiano Ronaldo im Juli 2024

