Glitzer und Glamour: Paris Hilton begeistert auf der Bühne

Paris Hilton (43) ist in ihrer Popstar-Ära! Das kultige It-Girl begeisterte seine Fans mit einer mitreißenden Show aus 17 Songs im Hollywood Palladium und gab sich anschließend bei einem exklusiven Meet and Greet von seiner nahbaren Seite. Paris plauderte entspannt mit einer Gruppe VIP-Fans, die sich beim gemeinsamen Posen für Fotos vor lauter Begeisterung kaum halten konnten. Auch die 43-Jährige selbst war beim Austausch mit ihren Fans ganz hingerissen und erklärte, der Abend sei der "ikonischste" ihres Lebens gewesen – und das will schon was heißen. Gegenüber TMZ berichtete sie: "Es war so episch und magisch und ich freue mich total auf diesen neuen [Lebens-]Abschnitt." Auch ihr Ehemann Carter Reum war ganz aus dem Häuschen und ließ stolz verlauten: "Meine Frau ist ein Popstar, Mann!"

Auf die Frage nach zukünftigen Shows witzelte der Autor: "Vielleicht eine dauerhafte Auftrittsreihe in Vegas? Ich weiß nur nicht, ob sie sich das leisten können." Paris selbst erzählte: "Der nächste Auftritt ist am 6. Dezember. Und dann folgen noch viele weitere." Kein Wunder, dass die Hotelerbin nach ihrem Auftritt auf Wolke sieben schwebte – neben ihren begeisterten Fans waren auch berühmte Freunde im Publikum, um sie ordentlich anzufeuern. Tatsächlich war sogar ihre frühere beste Freundin – später Rivalin – Kim Kardashian (44) vor Ort und feierte zu der von Paris kuratierten Setlist. Doch das war noch lange nicht alles: Auch Popstar Meghan Trainor (30) überraschte die Fans auf der Bühne und performte zusammen mit der Sängerin im funkelnden Partnerlook den gemeinsamen Hit "Chasin'".

Anfang letzten Monats veröffentlichte Paris ihr zweites Studioalbum "Infinite Icon" – das erste vollständige Album seit fast 20 Jahren. Ihr Debütalbum "Paris", das mit der Hitsingle "Stars Are Blind" Geschichte schrieb, erschien im Jahr 2006. Und es gibt noch mehr Neuigkeiten: Im Frühling sorgte Paris gemeinsam mit ihrer ehemaligen besten Freundin Nicole Richie (43) für Begeisterung, als herauskam, dass die beiden an einer Neuauflage ihrer legendären Realityshow "The Simple Life" arbeiten. Im Original tauschten die zwei Popkultur-Phänomene ihre High Heels gegen Gummistiefel und tauchten für einige Staffeln in das Landleben ein. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, was sie beim Remake erwartet...

Getty Images Paris Hilton und Carther Reum im Februar 2023

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie im Januar 2017

