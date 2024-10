Justin Biebers Pastor hat Lana Del Rey und Jeremy getraut

Ein vertrautes Gesicht half Lana Del Rey (39) und Jeremy Dufrene, den Bund fürs Leben zu schließen! Die Sängerin gab ihrem Alligator-Tourguide Ende September in dessen Heimatstaat Louisiana das Jawort. Die Trauung leitete offenbar kein Geringerer als Judah Smith, der Pastor, der einst auch Justin (30) und Hailey Bieber (27) getraut hat. Allerdings wurde die Heiratsurkunde laut Associated Press erst vergangenen Freitag beim Clerk of Court im Lafourche Parish eingereicht. In Louisiana gibt es normalerweise die Regel, dass Heiratsurkunden innerhalb von zehn Tagen eingereicht werden müssen. Diese Frist wurde zwar knapp überschritten, doch laut der Behörde sind Ausnahmen nicht ungewöhnlich – was bedeutet: Lana ist nun ganz offiziell unter der Haube!

Auf der Heiratsurkunde ist Des Allemands als Wohnort des Paares vermerkt, wo Judah wohl auch die Eheschließung durchführte. Und das ist nicht das erste Mal, dass Lana und der Geistliche miteinander in Verbindung gebracht werden. Auf ihrem Album "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" von 2023 widmete sie ihm einen ganzen Song namens "Judah Smith Interlude". Auch die Biebers haben eine enge Beziehung zu dem Pfarrer, der Teil der Churchome-Gemeinde in Los Angeles ist und die beiden dadurch anscheinend schon lange kennt. "Justin und Hailey sind sehr in ihrer Kirchengemeinschaft engagiert", verriet ein Insider dazu gegenüber People.

Nach Lanas und Jeremys Hochzeit erzählte eine Quelle People: "Die Zeremonie und der Empfang fanden im selben Sumpfgebiet statt, wo Jeremy seine Touren anbietet." Der Ort sei für das Paar besonders bedeutsam, denn dort hätten sie sich zum ersten Mal getroffen. "Es war eine wunderschöne, entspannte Hochzeit im Kreise der Familie. Im Mittelpunkt stand einfach nur ihre Liebesgeschichte", schwärmte der Insider weiter. Die beiden hätten sich Anfang des Jahres wiedergefunden, nachdem sie sich 2019 zum ersten Mal begegnet waren. "Es war eine ziemlich stürmische Romanze, aber Lanas enge Freunde hatten gehofft, dass sie heiraten würde", erklärte der Insider weiter. "Jeremy ist ganz anders als die Männer, die sie in der Unterhaltungsbranche trifft. Er ist ein großartiger Kerl und behandelt Lana wirklich gut."

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, Ehepartner

ActionPress Lana Del Rey mit dem Krokodiljäger Jeremy Dufrene

