Kendall und Kylie Jenner überzeugen in sexy Party-Outfits

Wenn Hailey Bieber (27) eine Party schmeißt, sind Kylie Jenner (27) und Kendall Jenner (28) nicht weit. Die beiden sind die besten Freundinnen der frischgebackenen Mama – selbstverständlich also, dass die Schwestern Hailey bei dem Event ihrer Kosmetikfirma Rhode unterstützen. Kylie und Kendall kann das Model daher wohl auch nicht böse sein, wenn sie in ihren sexy Outfits die Aufmerksamkeit aller Fotografen auf sich ziehen. Gut gelaunt liefen sie den Paparazzi direkt vor die Linse. Kylie wählte für das Event eine schwarze Lederhose und ein Top mit bauchnabeltiefem Body. Ihre Schwester kleidete sich in einer schwarzen Anzughose und einem gewagten Bandagen-Top mit Cut-outs, die tief blicken ließen. Auf einen BH verzichteten beide Beautys an diesem Abend.

Outfit-technisch schienen sich die drei an diesem Abend jedoch nicht abgesprochen zu haben: Während die Khy-Gründerin und das Model auf nackte Haut setzten, trug Hailey einen komplett anderen Look. Anstatt sich supersexy zu präsentieren, wählte die Ehefrau von Justin Bieber (30) ein androgynes Outfit. Die Unternehmerin trug einen altmodischen Herrenanzug mit Krawatte – ihr mega Body war unter dem riesigen Sakko nicht mal zu erahnen. Dazu kombinierte sie spitze High Heels und eine strenge Brille im Sekretärinnen-Stil.

Eines hatten die Looks der Frauen jedoch gemeinsam: Alle drei schienen sich superwohl gefühlt zu haben und strahlten dies auch aus. Außerdem sind die drei im gleichen Alter und in ähnlichen Lebensphasen. Während Hailey im August ihr erstes Baby bekommen hat, ist Kylie sogar schon Mutter von zwei Kindern. Zwei Jahre nach ihrer zweiten Geburt scheint sich die Ex von Travis Scott (33) sicher zu sein, dass das hier gerade die besten Jahre ihres Lebens sind. "Es hat ein Jahr gedauert, bis ich mich [nach der Geburt] wieder wie ich selbst gefühlt habe. Mit 27 fühle ich mich selbstbewusster und mehr denn je wie ich selbst", verriet die The Kardashians-Bekanntheit dazu im Interview mit Elle.

ActionPress Hailey und Justin Bieber, Beverly Hills 2024

Getty Images Kylie Jenner bei der Academy Museum Gala, Oktober 2019

