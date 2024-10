Kylie Jenner fühlt sich mit 27 so selbstbewusst wie noch nie

Kylie Jenner (27) hat in einem Interview mit dem Magazin Elle offen über ihr neu gewonnenes Selbstbewusstsein gesprochen. Die Unternehmerin verriet, dass sie sich noch nie so selbstsicher gefühlt habe wie jetzt, da ihre letzte Schwangerschaft bereits einige Jahre zurückliegt. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder Stormi (6) und Aire (2) musste sie sich zunächst mit den Veränderungen ihres Körpers auseinandersetzen. "Der erste Teil meiner Zwanziger bestand darin, Kinder zu bekommen, zu lernen, was mein persönlicher Stil war und ihn dann zu verlieren – ich wusste nicht, wie ich mich anziehen sollte, und nahm in beiden Schwangerschaften 27 Kilogramm zu", erinnerte sich Kylie und gab dann stolz zu: "Es hat ein Jahr gedauert, bis ich mich wieder wie ich selbst gefühlt habe. Mit 27 fühle ich mich selbstbewusster und mehr denn je wie ich selbst."

Im Gespräch mit dem Medium erinnerte sich Kylie, dass sie im Alter von 20 Jahren unerwartet schwanger wurde und die körperlichen Veränderungen für sie anfangs schwer zu akzeptieren waren: "Ich habe all diese neuen Dehnungsstreifen und Dinge gesehen, die ich vorher nicht hatte." Auch mit postpartaler Depression hatte die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit zu kämpfen. "Ich fühlte mich oft, als wäre ich auf Autopilot", gestand sie. Doch durch die Unterstützung ihrer Familie, insbesondere durch ihre Schwester Khloé (40), die sich oft um die Kinder kümmert, wenn Kylie verreist, fand sie ihren Weg zurück.

Die neu gewonnene Selbstsicherheit führte dazu, dass Kylie ihre erste eigene Modelinie namens Khy ins Leben rief, ein Projekt, von dem sie schon lange geträumt hatte. Auf dem Weg zur Pariser Fashion Week zeigte sie sich aufgeregt und betonte, wie wichtig es für sie sei, authentisch zu bleiben und sich treu zu bleiben. Über ihre Beziehung zu Schauspieler Timothée Chalamet (28) wollte sie jedoch keine Details preisgeben und meinte lediglich: "Ich denke, es ist wichtig, gewisse Dinge für sich zu behalten."

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet

