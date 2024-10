Leeres Nest: Mariella Ahrens will Tochter nicht gehen lassen

Mariella Ahrens (55) ist stolze Mutter von zwei Töchtern. Während die ältere von beiden, Isabella, schon vor einer Weile von zu Hause ausgezogen ist, wohnt die 17-jährige Lucia aktuell noch bei ihrer Mutter. Lucia hat im Mutter-Tochter-Interview mit Gala nun verraten, dass sie nach ihrem Schulabschluss in zwei Jahren für ein Jahr ins Ausland gehen wolle. An den Tag, an dem auch ihr Nesthäkchen das Elternhaus verlassen wird, will die GZSZ-Darstellerin allerdings noch gar nicht denken. "Wenn die Mama das mitmacht", scherzte Mariella als Reaktion auf die Zukunftsplanung ihrer Tochter.

Lucia scheint sich jedoch nicht so leicht von ihren Plänen abbringen zu lassen. "Am liebsten würde ich für ein Jahr nach Amerika und dort Work and Travel machen. New York, das würde mir schon echt sehr gefallen", führte sie ihr Vorhaben weiter aus, woraufhin Mariella entgegnete: "Ich bin auch immer noch dabei, sie zu überreden, dass sie es nicht tut." Ganz ernst scheint die 55-Jährige das aber nicht zu meinen. "Ich möchte natürlich gern, dass mein Schäfchen bei mir in der Nähe bleibt", stellte Mariella klar und erklärte: "Aber man kann es natürlich nicht verhindern und sollte sie auch nicht aufhalten, da sie sich ja wirklich sehr darüber freut, das dann endlich machen zu können."

Lucia stammt aus Mariellas zweiter Ehe mit Patrick Graf von Faber-Castell. Die beiden waren insgesamt sechs Jahre verheiratet. Vor wenigen Wochen plauderte die Schauspielerin gegenüber RTL sogar ein paar pikante Details über die Zeit kurz vor ihrer Schwangerschaft mit Lucia aus. "Wir waren in Paris und danach war ich schwanger", erinnerte sich Mariella schmunzelnd an ihren romantischen Urlaub in der Stadt der Liebe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariella Ahrens und ihre Tochter Lucia von Faber-Castell im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariella Ahrens und Patrick von Faber-Castell im September 2011

Anzeige Anzeige