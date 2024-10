Nach Verhaftung: Steht Mike Cees' Beziehung vor dem Aus?

Delia Grösch hat die Nase voll von Mike Cees. Gerade erst wurde der Realitystar in München von der Polizei festgenommen und nun deutet seine Freundin ihr Liebes-Aus auf Instagram an. "Die letzten Tage waren der absolute Horror", offenbart die Unternehmerin und erzählt, dass sich einige Frauen bei ihr gemeldet haben: "Er hat immer mit Frauen geschrieben, mit denen er sich treffen wollte [...] und hat Penisfotos verschickt." Von diesen Damen habe er sich sogar Geld schicken lassen, nachdem Delia ihm den Geldhahn zugedreht hatte.

Als die Münchnerin von den Enthüllungen erfährt, fällt sie aus allen Wolken: "Das hat mich wirklich schockiert, weil es in den letzten Wochen so gut lief. [...] Ich habe so viel geweint und bin einfach nur fertig." Trotzdem erklärt sie im Netz, dass sie allen Frauen dankbar sei, die ihr von Mikes Machenschaften berichtet haben. Nun müsse sie das Ganze erst einmal verarbeiten. Doch Delia kündigt an, die Beziehung mit dem Prominent getrennt-Teilnehmer bald auf ihrem YouTube-Kanal zu rekapitulieren.

Bei Mikes Verhaftung am Montag stand ihm seine Freundin noch bei. Der DJ soll wegen eines Betrugsprozesses festgenommen worden sein. Bereits im September sei deshalb ein Haftbefehl gegen den Noch-Ehemann von Michelle Monballijn ausgestellt worden. "Herr Monballijn wurde damals zu 4000 Euro Geldstrafe verurteilt, die er trotz mehrfacher Ladung [des Gerichts] nicht gezahlt hat. Deshalb muss er jetzt ersatzweise 80 Tage in Haft, wenn er nicht zahlt", erklärt Oberstaatsanwalt Kai Münch gegenüber Bild.

Instagram / mikecees_official Delia Grösch und Mike Cees im Juli 2024

ActionPress Mike Cees, DJ

