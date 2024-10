Nanu? Königin Camilla spaziert ohne Schuhe durch Sydney

Königin Camilla (77) und König Charles III. (75) haben während ihrer Australien-Tour einen anstrengenden Tag in Sydney hinter sich gebracht. Die Termine in der australischen Stadt machten vor allem Camillas Füßen zu schaffen, wie die Daily Mail berichtete. Nach den öffentlichen Auftritten zeigte sich Camilla völlig ungezwungen: Sie befreite ihre Füße von den unbequemen High Heels und spazierte barfuß an der Seite von Charles die Treppen zum Admiralty House hinauf. Dabei hielt die Königin ihre Schuhe und Handtasche in der Hand.

Für die Royals begann der Tag mit einer Einladung zum traditionellen australischen Barbecue im Parramatta Park, ausgerichtet von Chris Minns, dem Premierminister von New South Wales, und seiner Frau Anna. Dort versuchten sich Charles und Camilla im Grillen von Würstchen und wurden von Scott McCoy, dem Manager des "Black Bear BBQ Restaurants", in die Kunst des australischen Grillens eingeführt. "Es war eine Ehre, königliche Helfer zu haben", sagte er gegenüber der Daily Mail. Obwohl sie die angebotenen Würstchen nicht probierten, hatten der König und die Königin sichtlich Spaß an der Aktion. Anschließend besuchte Camilla das "Refettorio OzHarvest" in Surry Hills, ein soziales Projekt, das Menschen in Not mit Lebensmitteln versorgt. Es ging weiter zur Green Square Library, wo sie sich mit jungen Lesern sowie bekannten Autoren traf, um das Lesen und Schreiben bei Jugendlichen zu fördern.

Dass solch ein voller Terminkalender seine Spuren bei der 77-jährigen Königin hinterließ, verwundert nicht. Als sie am Ende des Tages barfuß die Stufen zum Admiralty House erklomm, sprach Camilla dennoch mit wartenden Fans. "Ich wünschte, wir könnten länger bleiben", sagte sie lächelnd zu einem Bewunderer und zeigte so ihre Verbundenheit mit Australien. Charles, besorgt um das Wohlbefinden seiner Frau, war stets an ihrer Seite und gab ihr Halt. Die Australien-Reise endete für das königliche Paar damit auf persönliche und herzliche Weise, bevor sie ihre Reise nach Samoa antraten.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla am Admiralty House, Sydney 2024

Getty Images Königin Camilla sucht Halt bei König Charles III., Sydney 2024

