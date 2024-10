Streit-Statement: Hat Pietro Lombardi Details verschwiegen?

In der Nacht zum 7. Oktober kam es in der Villa von Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) zu einem Polizeieinsatz, woraufhin die Influencerin in ein Krankenhaus gebracht wurde. In einem aktuellen Statement auf Instagram betont der DSDS-Star, dass dies ein Routinevorgang der Polizei sei. Die Rechtsexpertin Pantea Farahzadi sieht das jedoch anders. "Dass die Polizei routinemäßig bei Einsätzen – ohne Vorliegen von Anhaltspunkten – Zeugen ins Krankenhaus schickt, kann von hier nicht bestätigt werden", gibt die Strafverteidigerin gegenüber Bild ihre Einschätzung ab.

Laut der Juristin geht die Polizei nur dann so vor, wenn eine "gegenwärtige Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit [...]" vorliegt. Das sei nur dann der Fall, "wenn entweder ein Schaden bereits eingetreten ist und noch andauert oder wenn der Schaden in allernächster Zeit eintreten wird." Auch einige Nutzer auf Instagram scheinen Pietros Aussage anzuzweifeln. "Die Polizei nimmt niemanden mit, der nicht verletzt ist", schreibt nicht nur ein kritischer User unter Pietros Statement.

In seiner Stellungnahme findet Pietro emotionale Worte. "Ich habe meine Frau niemals geschlagen", stellt der Sänger direkt zu Beginn des Videos klar. Trotzdem gesteht sich der DSDS-Juror auch eigene Fehler ein. Reumütig reflektiert er: "Das einzige Beschämende an dem Abend war mein Verhalten. Ich bin alles, aber nicht stolz darauf. [...] Ich war ein richtiges Arsc*loch." Dafür habe er sich bei seiner Verlobten entschuldigt. Nun wollen sie gemeinsam positiv in die Zukunft blicken: "Bei uns ist es wirklich echte Liebe. Zu echter Liebe gehört auch echtes Kämpfen für die Liebe."

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Influencer