Cristin Milioti fürchtete Blamage beim "The Penguin"-Dreh

Cristin Milioti (39), bekannt aus Filmen und Serien wie "Palm Springs" und How I Met Your Mother, spielte in der HBO-Serie "The Penguin" die Rolle der Sofia Falcone. Der Dreh brachte für sie jedoch große Unsicherheiten mit sich. Die Schauspielerin hatte Sorge, ihrer Rolle nicht gerecht zu werden und nicht gut auf der Leinwand herüberzukommen. "Ich hatte jeden Tag Angst, mich zu blamieren", verriet sie dem Magazin People während der SAG Awards-Pre-Show. Dennoch habe sie alles gegeben, um die Tochter des verstorbenen Verbrecherbosses Carmine Falcone gut darzustellen, die in der Serie ihren Kampf um die Kontrolle über Gotham City aufnimmt.

"The Penguin" setzt die Geschichte nach den Ereignissen von Matt Reeves (58)’ Kinofilm "The Batman" fort und taucht tief in die skrupellose Unterwelt von Gotham ein. Cristins Figur Sofia, die nach einem Aufenthalt im Arkham State Hospital zurückkommt, liefert sich erbarmungslose Machtkämpfe mit Oswald Cobblepot, gespielt von Colin Farrell (48). Dabei schreckt sie vor Morden und Intrigen nicht zurück. "Das ist die dunkelste Rolle, die die Leute von mir gesehen haben", erklärte Cristin. Trotz des düsteren Tons der Serie betonte sie, dass sie "die Zeit ihres Lebens" am Set hatte.

Für ihre Leistung in "The Penguin" wurde Cristin für einen SAG Award nominiert und trat gegen Schauspielgrößen wie Cate Blanchett (55) und Jodie Foster (62) an. Die Erfolge sprechen offensichtlich für sich. Klar ist schon jetzt: Cristin wäre bereit, Sofia noch viele weitere Male zu verkörpern – sollte die Serie eine zweite Staffel bekommen. "Ich war von dieser Rolle besessen, seit ich sie unterschrieben habe", sagte sie im Oktober gegenüber Entertainment Weekly.

Splash News Colin Farrell am Set der "The Penguin"-Serie, 2023

Getty Images Cristin Milioti, SAG Awards 2025

