Eifersüchtig? Yasin Mohamed stört Flirt von Yeliz und Gigi

Yeliz Koc (30) und Gigi Birofio (25) geben bei Love Island VIP Gas! Schon in der ersten Nacht schliefen die beiden zusammen in einem Bett und kamen sich körperlich näher. Damit schien Yasin Mohamed (33), die Ex-Romanze der Influencerin, ein Problem zu haben. Als Gigi Yeliz' Hand massierte, schaute Yasin gebannt zu und jammerte: "Das ist halt jetzt schon einfach hart. Vor meinen Augen!" Gigi ging noch weiter und leckte vor den Augen des Realitystars die Hand seiner neuen Flamme ab. "Oh, ist schon komisch!", reagierte der Münchner darauf.

Auch später beim Essen schien ihn das Thema nicht loszulassen, und er fragte Yeliz im Zweiergespräch, ob sie mit Gigi gekuschelt habe. Nachdem die 30-Jährige dies bejahte, wollte sie wissen, wie ihr Ex-Situationship das findet: "Bist du ein bisschen neidisch?" "Schon", gab Yasin zu und nickte. Im Einzelinterview erzählte er, warum: "Ich war sehr verschossen in die Yeliz auf alle Fälle und dann kommen natürlich schon diese ganzen schönen Bilder hoch, die man gemeinsam hatte."

Yeliz und Yasin fingen vor rund einem Jahr an, sich zu daten, doch es folgte ein Kontaktabbruch, nachdem der 33-Jährige ihr Vertrauen brach. In der ersten Folge der Show schilderte die Beauty, wie sich der Reality-TV-Star nach einer Partynacht zwei Tage nicht meldete und in der Zeit mit anderen Frauen zu sehen war. Mittlerweile soll es kein böses Blut mehr zwischen den beiden geben, ein Liebes-Comeback schließt Yeliz allerdings erst mal aus. "Ich wünsche ihm alles Glück der Welt, aber nicht mit mir", erklärte sie in der Show.

RTLZWEI / ITV Studios Germany Marcellino Kremers, Luigi Birofio und Yeliz Koc, Love Island VIP 2024

Instagram / yasin__11_ Yeliz Koc und Yasin Mohamed im November 2023

