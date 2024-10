Kim Kardashian ist wütend über neue Klage gegen Kanye West

Kim Kardashian (44) und ihre Familie sind wütend über neue Anschuldigungen gegen ihren Ex-Mann Kanye West (47). Die ehemalige Assistentin des Rappers, Lauren Pisciotta, hat eine Klage gegen ihn eingereicht, in der sie ihn der sexuellen Belästigung und des Stalkings bezichtigt. Das OnlyFans-Model wirft dem Musiker unter anderem vor, sie auf einer Party, bei der auch P. Diddy (54) anwesend war, vergewaltigt zu haben. Kim, die mit Kanye vier Kinder hat, ist laut einem Insider "absolut außer sich" über die neuesten Vorwürfe und bemüht sich, die gemeinsame Erziehung trotz der Schwierigkeiten fortzuführen. "Kim hat ihr Bestes gegeben, um eine gesunde Beziehung zu Kanye aufrechtzuerhalten, aber es kostet sie all ihre Kraft, sich jetzt nicht zu äußern", erklärt ein Insider im Gespräch mit OK!.

In der Klage behauptet Lauren auch, dass Kanye mit den Müttern der Frauen, mit denen er sich trifft, intim werden möchte. Angeblich soll der vierfache Vater ihr Textnachrichten gezeigt haben, in denen er gegenüber seiner Ehefrau Bianca Censori (29) äußerte, mit ihrer Mutter Geschlechtsverkehr haben zu wollen. Die Klage wirft natürlich kein gutes Licht auf die Kardashian-Familie, die viel Wert auf ein positives Image legt.

In dem Leben seiner Kinder soll Kanye laut den Aussagen eines Insiders fast keine Rolle mehr spielen. Kim sei "ziemlich häufig eine alleinerziehende Mutter". Das überfordere die Reality-TV-Darstellerin stellenweise. "Obwohl sie Hilfe hat, ist es für sie immer noch eine Menge Arbeit, alles unter einen Hut zu bringen und zu koordinieren", berichtet die Quelle gegenüber People.

Instagram / laurenpisciotta Lauren Pisciotta, Ex-Assistentin von Kanye West

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihrer Tochter North, April 2020

