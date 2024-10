Ex-Assistentin von Kanye West erhebt erneut schwere Vorwürfe

In einer neuen Klage erhebt Kanye Wests (47) ehemalige Assistentin Lauren Pisciotta gravierende Anschuldigungen gegen den Rapper. Bereits im Juni hatte die OnlyFans-Bekanntheit, die von 2021 bis 2022 für ihn arbeitete, eine erste Klage wegen sexueller Belästigung und Stalking eingereicht. Kanyes Vertreter wiesen die Beschuldigungen damals als "haltlos" zurück. Lauren machte dem Musiker laut Daily Mail dutzende Vorwürfe – darunter auch, dass er sie auf einer Party, bei der auch P. Diddy (54) anwesend war, vergewaltigt habe. Sie beschreibt es als den schlimmsten Vorfall einer Reihe extremer sexueller Belästigungen, die kranke Fantasien, abscheuliche Nachrichten und unangemessenes Anfassen umfassten.

Laut der von Daily Mail eingesehenen aktuellen Klage ereignete sich ein weiteres verheerendes Ereignis im Juli 2021, als Kanye an seinem Donda-Album arbeitete. Lauren gab an, dass sie in einem Hotel in San Francisco wohnte, als der Rapper eines Morgens an ihre Tür klopfte und sich ohne Einladung Zutritt zum Zimmer verschaffte. Er erklärte angeblich, er müsse in ihrem Zimmer duschen, da seine Dusche "außer Betrieb" sei. Wenige Minuten, nachdem er das Wasser aufgedreht hatte, kam er jedoch nur mit einem Handtuch bekleidet in ihr Schlafzimmer. "Ye trat auf das Bett und blickte auf sie hinunter", heißt es in der Schrift. Lauren versuchte, sich zu wehren und flehte ihn an, aufzuhören. Erst nach mehreren Minuten habe er "genervt und erschöpft" von ihr abgelassen, sich entschuldigt und ihr versprochen, es würde nicht wieder passieren.

Lauren schildert außerdem an anderer Stelle ihrer 86-seitigen Klage von Juni, Kanye habe seiner Eherau Bianca Censori (29) gestanden, er wolle Sex mit ihrer Mutter Alexandra haben. Laut einem Bericht von The Sun soll sich dieser Vorfall im September 2022 ereignet haben, als Biancas Mutter aus Australien zu Besuch war. Lauren gibt an, Kanye habe seiner Frau dies per Textnachricht mitgeteilt und habe sich sogar gewünscht, dass sie dabei zusieht. Es sei einer seiner Fetische, mit den Müttern seiner Partnerinnen intim sein zu wollen.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori

