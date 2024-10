Kris Jenner erhält Kritik wegen gefilterter Instagram-Fotos

Kris Jenner (68) sorgt mit neuen Instagram-Fotos erneut für Schlagzeilen: Die Bilder erscheinen ihren Followern zu makellos, um wahr zu sein. Die Reality-TV-Ikone zeigt sich

mit einem auffällig glatten, nahezu faltenfreien Gesicht in einem gemütlichen weißen Bademantel. Dabei bewirbt sie verschiedene Hautpflegeprodukte und die Kosmetiklinie ihrer Tochter Kylie Jenner (27). Fans kritisieren, dass die Fotos stark gefiltert seien und unrealistische Schönheitsstandards fördern würden.

Einige Fans kommentierten: "Niemand glaubt doch wirklich, dass sie so aussieht, oder?" und "Hör auf, unrealistische Schönheitsideale zu fördern. Das ist offensichtlich bis zum Maximum gefiltert." Andere forderten sie auf, ihr Alter zu akzeptieren: "Zelebriere dein Altern" und "Niemand sieht in deinem Alter so aus" lauten zwei der vielen Kommentare. Dennoch erhielt sie auch positive Rückmeldungen von berühmten Freunden. Lauren Sánchez (54), die Verlobte von Jeff Bezos (60), schrieb: "Umwerfend. WOW wow", während Paris Hilton (43) ein Herzaugen-Emoji hinterließ. Bereits letzte Woche polarisierte Kris mit ihrem jugendlichen Aussehen auf der Kostümparty ihrer Tochter Khloé Kardashian (40), bei der sie als Schneewittchen verkleidet auftrat.

Kris und ihre Töchter, die als milliardenschwere Königinnen der sozialen Medien gelten, sind für ihre perfekt inszenierten Bilder auf Instagram bekannt und standen schon oft wegen übermäßiger Bildbearbeitung in der Kritik. Daraus, dass sie gerne Filter verwenden, machen die Kardashians allerdings auch keinen Hehl: So verbrachte Kim Kardashian (44) in ihrer Reality-Show Keeping Up with the Kardashians beispielsweise eine ganze Nacht damit, ihre Fotos zu bearbeiten, während Kylie einst verriet, dass sie "Facetune" für das perfekte Selfie verwende.

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie und Kendall Jenner

Anzeige Anzeige