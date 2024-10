"Love Island VIP"-Beauty Jill Lange führt ein Sextagebuch

Hier geht es heiß her: Bei Love Island VIP fliegen schon jetzt die Funken zwischen den Kandidaten und Kandidatinnen. In der aktuellen Folge wird vor allem zwischen Jill Lange (24) und Danilo Cristilli (27) die Lage abgecheckt - der Casanova scheint nämlich ein Auge auf die Influencerin geworfen zu haben. In einer ruhigen Minute gönnen sich die beiden ein Gespräch unter vier Augen. Worum geht es? Sex, natürlich. Die beiden sind sich einig, dass guter Sex für sie ein wichtiger Teil einer funktionierenden Beziehung ist. Und weil Danilo neugierig ist, fragt er, mit wie vielen Leuten Jill sich schon das Bett geteilt hat. Die Zahl weiß sie ganz genau, nämlich sechs. Danilo ist sich bei der Anzahl seiner eigenen Matratzenpartner gar nicht so sicher. Wie kann Jill sich denn so gut an ihre vergangenen Lover erinnern? "Ich hab ein Tagebuch, da schreibe ich immer alles rein", klärt sie kurzerhand auf.

Danilo kann es erst gar nicht glauben. Er fragt: "Was, echt? Und da schreibst du immer bei jedem einen Bericht, oder was?" Das bestätigt die tätowierte Beauty mit einem Lachen. Im Einzelinterview gesteht Danilo daraufhin, dass ihn das Sextagebuch von Jill "total geflasht" habe. Doch er munkelt auch mit einem Grinsen: "Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht steht ja auch mein Name da irgendwann mal drin und der Eintrag wird dann der Letzte sein. Vielleicht können wir das Tagebuch dann gemeinsam entsorgen." Richtig abgetörnt hat ihn die Tatsache, dass Jill ihre sexuellen Erlebnisse festhält, also nicht.

Dennoch war das Date der beiden weder für Jill noch für Danilo schön genug, damit aus den beiden ein offizielles Couple wurde. Bei der Couple-Zeremonie wird Danilo von Mitstreiterin Chiara Fröhlich (26) weggeschnappt. Jill selbst darf keinen der Männer wählen, weil sie eine Red Flag bekommen hat – und muss daraufhin die Show verlassen. Ersetzt wird sie dafür von der geheimen Granate Aurelia Lamprecht.

