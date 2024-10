Nanu? Katie Price schiebt Kinderwagen mit ihrer Katze Daisy

Katie Price (46) sorgte in der Vergangenheit schon für so manch eine Überraschung – wie auch jetzt. Das It-Girl macht auf aktuellen Paparazzifotos mit einem Kinderwagen auf sich aufmerksam. Aber nicht etwa ein Baby liegt in diesem, sondern ein Kätzchen. Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen die Sängerin mit dem tierischen Familienzuwachs im Arm, bei dem es sich um ihre neue Sphynx-Katze handelt, eine nahezu haarlose Katzenart.

Der Name des Stubentigers lautet Daisy. Für den Vierbeiner bezahlte Katie angeblich etwa 1.000 Euro – und das, obwohl die Tierschutzorganisation PETA ihr in der Vergangenheit eine satte Summe von fast 6.000 Euro angeboten hatte, damit sich die Britin keine weiteren Haustiere anschafft. Grund dafür ist heftige Kritik gegen den Realitystar – in Katies Obhut verstarben in den vergangenen Jahren einige Tiere. Den Geldbetrag lehnte sie offenbar ab, wie die Bilder verdeutlichen. Zumindest sie scheint aber superglücklich über den neuen Familienzuwachs zu sein.

Daisy wohnt bereits seit einigen Wochen im Hause Price. Neben ihr hat Katie noch zwei weitere Sphynx-Katzen. Diese präsentierte die Ex-Frau von Peter Andre (51) vor ein paar Tagen total stolz in ihrer Story auf Instagram. Auf einem Foto kuschelten die zwei Vierbeiner mit ihrer Mitbewohnerin Daisy. Katie betitelte den niedlichen Schnappschuss mit den liebevollen Worten: "Meine Babys."

Instagram / katieprice Katie Price, Unternehmerin

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Star

