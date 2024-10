Sängerin Halsey schwärmt von ihrem Verlobten Avan Jogia

Die US-amerikanische Sängerin Halsey (30) hat in einem aktuellen Interview mit dem Magazin Rolling Stone über ihre Beziehung zu ihrem Verlobten Avan Jogia (32) gesprochen. Sie betonte, wie wichtig Avan für ihre Genesung nach ihrer Diagnose mit Lupus ist. "Ich wüsste nicht, wo ich ohne ihn wäre", schwärmt die "Bad at Love"-Interpretin von ihrem Liebsten. In der schwersten Zeit ihres Lebens sei der Schauspieler an ihrer Seite gewesen und habe sie unterstützt.

Nachdem sich die Musikerin nämlich 2023 von Alev Aydin getrennt hatte, mit dem sie ihren Sohn Ender großzieht, litt sie unter postpartaler Depression und gesundheitlichen Problemen. Im Juni gab sie bekannt, dass sie an Lupus und einer seltenen T-Zell-lymphoproliferativen Erkrankung leidet, einer Form von Leukämie, die derzeit in Remission ist. "Er war maßgeblich an meiner Heilung, meiner Genesung und meinem Selbstverständnis beteiligt", verriet sie über Avan und fügte hinzu: "Er hat mich motiviert, an mir zu arbeiten, als ich es dringend nötig hatte."

Halsey und Avan wurden erstmals im Juni 2023 zusammen gesehen, als sie gemeinsam durch Spanien reisten. Im Sommer trug dann die Musikerin einen Smaragd-Ring an ihrem Verlobungsfinger, was die Gerüchte um eine Verlobung anheizte. Erst im vergangenen Monat bestätigte sie offiziell ihre Verlobung mit dem "Victorious"-Darsteller kurz nach ihrem Auftritt bei den MTV Video Music Awards. In früheren Jahren war die Sängerin mit Künstlern wie G-Eazy (35), Yungblud (27) und Evan Peters (37) liiert, doch mit Avan scheint sie nun ihr Glück gefunden zu haben.

Instagram / iamhalsey Halsey und Avan Jogia im November 2023

Getty Images Avan Jogia und Halsey im Mai 2024

