Wieder ins Rampenlicht? Dennis Gries verrät Traumkarriere

Nach der Die Bachelors-Ausstrahlung hat Dennis Gries wohl Blut geleckt. Der Reality-TV-Star ist eigentlich Inhaber einer Premium Fitness- und Wellnessanlage, doch auch in Zukunft soll seine Zeit im Fernsehen noch nicht vorbei sein. Gegenüber David Modjarad bei "Ein Promi ein Joker" verriet er seine Traumkarriere: "Ich hätte wieder Lust, in das eine oder andere RTL-Format zu gehen, oder ein großer, insgeheimer Traum wäre natürlich auch Schauspiel. Wenn nicht vielleicht sogar eine Daily-Soap wie GZSZ oder ein Actionfilm, da wäre ich auch für zu haben."

Sein erster Versuch auf dem TV-Bildschirm war für ihn erfolgreich, doch seit der Bachelor-Teilnahme hat sich einiges für den 31-Jährigen geändert. "Mein Leben hat sich um 180 Grad gewendet", gab Dennis selbst zu. Als er sich für die Showteilnahme entschied, waren einige skeptisch, doch der Allgäuer ist froh, auf sein Bauchgefühl gehört zu haben. Bei "Die Bachelors" hat er nämlich seine Freundin Katja Geretschuchin (29) kennengelernt, die jetzt zu ihm nach Bayern zieht.

Die beiden haben auch schon große, gemeinsame Zukunftspläne. In einem Instagram Q&A beantwortete das Rosenpaar, wo sie sich in fünf Jahren sehen, mit zwei Emojis: einem Haus und einem Kind. Diesem Ziel sind sie mit Katjas Umzug in eine gemeinsame Wohnung im Allgäu schon näher gekommen. "Für Katja ist es ein großer Schritt und ich bin ihr unglaublich dankbar, dass sie bereit ist, es mit mir im Allgäu zu versuchen. Ich gehe aus meiner Wohnung raus und wir beide starten einen Neuanfang in unserer gemeinsamen Traumwohnung", erklärte Dennis den neuen Lebensweg.

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries, Reality-TV-Persönlichkeiten

Instagram / dennis.gries Dennis Gries und Katja in ihrer neuen Wohnung

