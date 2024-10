Zu gutes Angebot: Mike Tindall verteidigt seinen TV-Auftritt

Mike Tindall (46) schämt sich nicht für seine Zeit im britischen Dschungelcamp! Der Ehemann von Zara Tindall (43) erklärt in seinem neuen Buch "The Good, The Bad & The Rugby – Unleashed": "Das Geld, das ich von 'I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!' bekommen habe, hat mir nach der Coronapandemie über die Runden geholfen. Ich war nicht an der Herausforderung interessiert, im Dschungel zu sein, oder daran, meinen Ruhm zu vergrößern, sondern es war eine rein finanzielle Entscheidung." Der Schwiegersohn von Prinzessin Anne (74) sei seit Jahren von dem Format angefragt worden und habe schließlich ein Angebot bekommen, das er nicht ausschlagen konnte.

Zara und Mike gelten nicht als arbeitende Mitglieder der Royal Family und erhalten aus diesem Grund auch keine finanzielle Unterstützung. In seinem Buch macht der ehemalige Rugbyspieler dennoch deutlich, wie viel Respekt er für die Arbeit von König Charles (75) und Co. hat. "Die Leute denken, dass die Mitglieder der königlichen Familie jeden Tag aufstehen, ein paar Hände schütteln, das eine oder andere Band durchschneiden und das war's. Aber seitdem ich hinter die Kulissen geschaut habe, weiß ich, dass es viel mehr ist als das", stellt der 46-Jährige klar.

Wie bodenständig das Leben von Mike und Zara ist, verriet der Brite im Sommer gegenüber Hello!: "Wir sind nicht anders als andere Eltern und unsere Wochenenden drehen sich um die Kinder und darum, sie zu ihrem Sport zu bringen. Es ist eine Mischung aus Rugby, Hockey, Schwimmen und Gymnastik." Dass sich der Nachwuchs des Ehepaares für Sport begeistert, ist kein Wunder: Die Nichte von König Charles ist passionierte Reiterin und ihr Mann war in der englischen Rugby-Union-Nationalmannschaft.

Mike Tindall und Zara Tindall, Mitglieder der britischen Königsfamilie

Zara und Mike Tindall

