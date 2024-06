Privater Einblick: So sieht Mike und Zara Tindalls Leben aus

Abgesehen davon, dass Mike (45) und Zara Tindall (43) zum britischen Königshaus gehören, sind sie auch noch erfolgreiche Sportler: Während Mike viele Jahre professionell Rugby spielte, ist seine Frau eine Olympiamedaillengewinnerin im Reitsport. Trotzdem sind sie nur ganz normale Menschen, die alltägliche Dinge erleben, wie der Schwiegersohn von Prinzessin Anne (73) jetzt gegenüber Hello! betont. In seinem Interview gibt Mike einen Einblick in das bodenständige Leben des Ehepaares. "Wir sind nicht anders als andere Eltern und unsere Wochenenden drehen sich um die Kinder und darum, sie zu ihrem Sport zu bringen. Es ist eine Mischung aus Rugby, Hockey, Schwimmen und Gymnastik", erklärt Mike und fügt hinzu: "Ich glaube, dass der Sport den Kindern so viele Dinge mitgibt, sei es, dass sie lernen, ein Teammitglied zu sein oder Entschlossenheit zu zeigen." Dies sei bei ihm und Zara der Fall gewesen.

Doch auch wenn ihm der Sport viel gegeben hat: Mike bleibt lieber beim Rugby, als sich seiner Liebsten anzuschließen und Reiten zu lernen. "Das wäre ein bisschen so, als würde man Zara bitten, Rugby spielen zu lernen. Ich weiß, dass sie es mit den Kindern macht, aber ich glaube, wir würden uns streiten, wenn sie versuchen würde, mir das Reiten beizubringen", erzählt der 45-Jährige. Dafür hat das Paar aber andere Gemeinsamkeiten – wie beispielsweise jedes Jahr zusammen nach Australien zu reisen. "Wann immer wir können, versuchen wir, an den Ort zurückzukehren, an dem wir uns kennengelernt haben. Wir lieben Sydney und haben dort viele Freunde, es ist also eine wichtige Stadt in unserem Leben", plaudert Mike. Daran gedacht, dorthin zu ziehen, haben sie aber trotzdem nicht. "Es ist so weit weg, besonders wenn man eine große Familie hat", findet er.

Besonders jetzt gerade kommt Mike und Zara ihr Wohnsitz in Großbritannien gelegen – so haben sie die Möglichkeit, König Charles (75) und Prinzessin Kate (42) während der Behandlung ihrer Krebserkrankungen beizustehen. Wie ein Insider gegenüber The Times preisgab, sollen sie sich derzeit nämlich vor allem auf die Cousine von Prinz William (41) und ihren Mann verlassen können. "Die Tindalls sind so etwas wie der Klebstoff ihrer Generation von Royals und bringen Spaß in ein Familientreffen, egal wie ernst der Anlass ist", offenbarte die Quelle.

