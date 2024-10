Daniela Katzenbergers Tochter Sophia feiert Red-Carpet-Debüt

Sophia Cordalis (9), die Tochter von Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57), feierte kürzlich ihren ersten großen Auftritt auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit ihren Eltern besuchte der Promi-Spross die Benefizgala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe in München. In einem eleganten weißen Tüllkleid strahlte Sophia für die Kameras und posierte selbstbewusst für die Fotografen. Für sie war es der erste öffentliche Auftritt dieser Art, doch von Nervosität war keine Spur zu sehen. Stolz präsentierte sie sich den Medien und ließ dabei routiniert ihre Eltern fast zur Nebensache werden.

Sophia zeigte sich bei ihrem Red-Carpet-Debüt als echter Profi und verriet im Interview mit RTL selbstbewusst, dass sie das Posen ganz alleine gelernt habe: "Ich habe eigentlich nicht so viel von meiner Mutter abgeguckt, um zu posen. Ich habe es einfach alleine mal gelernt." Zu Hause übe sie bereits fleißig Presse-Interviews mit Papa Lucas, um sich auf ihre Zukunft vorzubereiten. "Ich will Karriere machen", erklärte Sophia entschlossen und bewies damit, dass sie genau weiß, was sie will.

Seit ihrer Geburt steht Sophia im Rampenlicht, da das Leben des Katzenberger-Cordalis-Clans mit der Öffentlichkeit geteilt wird. Ist mit ihrem ersten großen Auftritt nun auch besiegelt, dass die Enkelin von Costa Cordalis (✝75) in die Fußstapfen ihrer Eltern tritt? Anscheinend nicht ganz, denn wie Daniela im vergangenen Monat im Interview mit Gala ausplauderte, hegt ihr kleines Mädchen einen besonderen Berufswunsch. "Sie möchte gerne in die Medizin gehen, was ich nie erwartet hätte", erklärte die Kult-Blondine damals und verriet weiter: "Wenn ich sie zum Beispiel zu meinen Botox-Behandlungen mitnehme, die ich unter den Achseln vornehmen lasse, möchte sie am liebsten assistieren. Sie möchte dort auch ein Praktikum machen."

Anzeige Anzeige

Barbara Insinger / Future Image / ActionPress Sophia Cordalis, Tochter von Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige