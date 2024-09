Das ist der Berufswunsch von Daniela Katzenbergers Tochter

Daniela Katzenbergers (37) Tochter hat bereits jetzt genaue Vorstellungen davon, was sie später einmal werden möchte. Das plaudert ihre Mama während eines Interviews mit Gala aus. "Sie möchte gern in die Medizin gehen, was ich nie erwartet hätte", verrät die Blondine und erklärt: "Wenn ich sie zum Beispiel zu meinen Botox-Behandlungen mitnehme, die ich unter den Achseln vornehmen lasse, möchte sie am liebsten assistieren. Sie möchte dort auch ein Praktikum machen."

Bei einer Sache kommt die Neunjährige aber trotzdem ganz nach ihrer Mama: Sie kann es kaum abwarten, sich auf Social Media auszutoben. Die 37-Jährige findet jedoch, dass aktuell nicht der richtige Zeitpunkt dafür sei. "Sophia wünscht sich einen eigenen YouTube-Kanal, aber das halten wir noch zurück", betont sie gegenüber dem Onlinemagazin und lacht: "Wenn sie ein zweistelliges Alter erreicht hat, können wir noch mal darüber reden – und damit meine ich mit 18."

Aber nicht nur über ihren Nachwuchs spricht Daniela offen. Vor wenigen Tagen enthüllte sie gegenüber RTL auch private Details über sich selbst: Vor rund zwei Jahren entschied sich die Tochter von Iris Klein (57) für eine Sterilisation. Dies passierte aufgrund eines traumatischen Vorfalls. "Ich hatte eine Schocksituation beim Frauenarzt, als er bei mir Zysten in der Brust feststellte", merkte Dani an und fügte hinzu: "Und da hatte ich einfach kein gutes Gefühl mehr und auch Angst, dass sich aus den Zysten etwas entwickeln könnte."

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Sophia etwas im medizinischen Bereich machen möchte? Klasse! Es ist toll, dass sie sich schon jetzt Gedanken über die Zukunft macht. Na ja. In dem Alter ändert sich der Berufswunsch sowieso noch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de