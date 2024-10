Darum veröffentlicht Prinzessin Kate Fotos ihrer Kinder

Prinzessin Kate (42) ist eine leidenschaftliche Hobbyfotografin. So teilt die Princess of Wales zu besonderen Anlässen gerne neue Schnappschüsse ihrer drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Damit möchte sie ihren Fans sicherlich auch eine Freude bereiten – aber der Hauptgrund für die selbst geknipsten Bilder ist ein anderer: Durch das Veröffentlichen eigener Fotos möchte Kate ihre Kinder vor Paparazzi schützen und ihnen ein Stück Normalität bewahren. "Warum sollten irgendwelche Zeitungen oder Magazine körnige Bilder mit langer Linse von den Royals im Privaten veröffentlichen wollen, wenn sie selbst bereit sind, kristallklare Aufnahmen im Instagram-Stil zu liefern?", erklärte die Royal-Expertin Camilla Tominey dazu gegenüber The Telegraph.

Wie die Fachfrau weiter verriet, minimiert Kate durch das Teilen eigener Fotos das Interesse der Paparazzi an inoffiziellen Aufnahmen ihrer Familie. "Es gibt kaum noch einen Markt für Paparazzi-Bilder, weil die Prinzessin selbst ihre Familienfotos veröffentlicht, die für die Presse viel wertvoller sind als langlin­sige Aufnahmen", berichtete Camilla. Indem die Royals der Öffentlichkeit eigene, hochwertige Fotos anbieten, schaffen sie ein Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Transparenz. Zudem wurden die fotografischen Fähigkeiten von Prinz Williams (42) Frau in der Vergangenheit von vielen Seiten gelobt: Sogar Königin Camilla (77) bat sie, die Titelbilder für ihre Ausgabe des "Country Life"-Magazins im Jahr 2022 zu machen.

Vielleicht kann Kates Leidenschaft für das Fotografieren die 42-Jährige auch gut ablenken – in diesem Jahr war das nämlich von besonderer Not. Im März gab sie bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Im September konnte Kate aber dann endlich gute Nachrichten verkünden: Sie schloss ihre Chemotherapie ab. "Ich konzentriere mich jetzt darauf, alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben", erklärte Kate zu ihrem Gesundheitszustand auf Instagram. Zuletzt nahm sie sogar wieder einige Termine wahr. Beispielsweise besuchte die Schwiegertochter von König Charles III. (75) Anfang Oktober zusammen mit ihrem Mann eine Veranstaltung in Southport. Dabei strahlte sie über das ganze Gesicht und schien eine gute Zeit zu haben.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023

