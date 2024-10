Wer ist "Promi Big Brother"-Wildcard-Teilnehmerin Sarah?

Endlich hat das Warten ein Ende: Der Startschuss für die neue Staffel Promi Big Brother ist vor wenigen Tagen gefallen! Die Kandidaten sind bereits alle eingezogen und scheinen sich langsam aneinander zu gewöhnen – auch Sarah Wagner (28)! Promiflash stellt sie euch hier vor: Die Influencerin hat ihren Platz im Container durch das Wildcard-Voting gewonnen, wo sie sich gegen andere Content Creator aus ganz Deutschland durchschlug. Es ist für die 28-Jährige nicht das erste Mal, in einem TV-Format aufzutreten: Bereits 2021 wurde sie von Goodbye Deutschland begleitet, weswegen sie sich vor den Kameras ziemlich wohlfühlen sollte. Außerdem ist sie auf der Plattform TikTok superaktiv und hält dort an der Seite ihres Partners Sebastian Barfels viele Momente ihres Lebens fest. Gemeinsam bilden sie seit 2020 das Duo "Laberrhababer" und werden von über 1,5 Millionen Menschen gefeiert.

Sarah und Sebastian gehen schon etwas länger gemeinsam durchs Leben. Bereits seit August 2018 sind sie ein Paar. Wie die beiden auf Instagram verraten, verlief alles recht schnell: Nach nur zwei Monaten Beziehung sind sie zusammen gezogen. Nachdem sie zu Beginn der Covid-19-Pandemie mit ihrem gemeinsamen Social-Media-Account durchstarten konnten, schmissen sie ihre Jobs und wanderten 2021 nach Mallorca aus. Das Inselleben liegt jetzt allerdings hinter dem Paar – sie suchen aktuell eine häusliche Bleibe im Heimatland. Wollen Sarah und Sebastian vielleicht bald eine Familie gründen? Eher nicht. Im Container verriet die gebürtige Düsseldorferin gegenüber Alida Kurras (47): "Ist einfach nicht mein Ding. Da seh ich mich einfach nicht." Sie empfinde sich selbst auch schon zu alt für eine Schwangerschaft und wolle sich nicht ständig Sorgen um ein Kind machen müssen.

In ihrer Vorstellung auf Sat. 1 gab sie sich ziemlich cool und selbstsicher. Sie meinte: "Ich bin ein kommunikativer, lustiger Mensch, aber ich lasse mir auch nichts gefallen. Star-Allüren gibt es bei mir auf jeden Fall nicht!" Dass sie das Preisgeld unbedingt für sich gewinnen will, beweist sie auch schon kurz nach ihrem Einzug: Sie wird für die Team-Challenge ausgewählt und meistert diese an der Seite von Elena Miras (32) mit Bravour.

Instagram / laberrhababer.official Sarah Wagner und ihr Partner Sebastian Barfels, Influencer

Joyn Die Kandidaten bei "Promi Big Brother"

