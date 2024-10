Lana Del Rey wird bald ihr Country-Album veröffentlichen

Lana Del Rey (39) hat kürzlich auf den InStyle Imagemaker Awards in Los Angeles einen kleinen Einblick in ihr mit Spannung erwartetes Country-Album "Lasso" gegeben. Die Sängerin erzählte, dass alle Songs für das Album fertig seien, sie jedoch den Veröffentlichungstermin noch nicht festlegen könne. Grund dafür sei, dass sie die Musiklandschaft abwarten wolle, um das Album nicht "halbgar" herauszubringen. Die "Born to Die"-Sängerin betonte, dass sie nicht das Gefühl habe, den kreativen Prozess überstürzen zu müssen. Sie verriet aber gegenüber People Magazine: "Die Songs sind alle sehr Americana."

In der Zwischenzeit können Fans den Americana-Touch ihres bisherigen Schaffens in ihrem jüngsten Lied "Tough" erleben, das sie in einer Kollaboration mit Quavo (33) schuf. Der Song wird von einem emotionalen, von Country beeinflussten Gitarrenriff getragen, das das gesamte Lebensgefühl des Genres hervorhebt. Das Lied verbindet emotionale, Country-beeinflusste Gitarrenklänge mit Themen wie "alten Lederstiefeln" und "hartem, ländlichen Lebensstil". Im dazugehörigen Musikvideo werden Szenen von Landstraßen und Farmhäusern gezeigt, die die visuelle Untermalung der Thematik unterstreichen.

Abseits ihrer musikalischen Projekte ist Lana Del Rey als facettenreiche Künstlerin und Persönlichkeit bekannt. Seit ihrem Durchbruch mit "Born to Die" hat sie eine treue Fangemeinde aufgebaut, die sie für ihre einzigartige Ästhetik und poetischen Texte liebt. Lanas Musik ist oft eine Reflexion persönlicher Erfahrungen und ihrer Vorliebe für nostalgische und amerikanische kulturelle Themen. Ihr privates Leben versucht sie weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und den Fokus auf ihre Kunst zu setzen. Zuletzt machte sie aber dennoch Schlagzeilen mit einer Blitzhochzeit.

