Prinzessin Kate nutzt Erziehungstipps von Prinzessin Diana

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) setzen auf bewährte Erziehungsmethoden, um Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) auf das royale Leben vorzubereiten. Wie die führende Royal-Expertin Jennie Bond verriet, haben die beiden dabei viel von der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) übernommen: Lady Di sorgte für eine ausgewogene Erziehung ihrer Kinder, indem sie zwischen Arbeitstagen und Spaßtagen unterschied. An Arbeitstagen kleideten sich William und Harry (40) wie echte Prinzen, während an Spaßtagen legerere Kleidung und Freizeitaktivitäten auf dem Programm standen.

Dieses Erziehungskonzept scheint sich bereits bei Prinz George auszuzahlen: Der 11-jährige Royal zeigte anlässlich seines ersten Osterbesuchs der neuen Regentschaft von König Charles III. (75) in der St. George's Chapel in Windsor sein Selbstbewusstsein. Er trat in einem smarten blauen Anzug auf, passend zu seinem Vater Prinz William, und beeindruckte durch seine gelassene und entspannte Präsenz vor den wartenden royalen Anhängern und Fotografen. Die Royal-Expertin betonte dazu, dass George sich mittlerweile ohne die ständige Hand seiner Eltern sicher und souverän vor den Pressevertretern bewege, wohingegen der jüngste Sprössling Louis immer noch die Nähe seiner Mutter suche.

Prinz William war gerade einmal 15 Jahre alt, als er seine Mutter durch einen tragischen Autounfall verlor. „Ich hätte es gern gehabt, wenn [Diana] Katherine kennengelernt und die Kinder aufwachsen gesehen hätte“, sagte William dem GQ-Magazin anlässlich des zwanzigsten Todestages seiner Mutter. „Es macht mich traurig, dass sie das verpasst und dass sie sie nie kennenlernen.“ Prinzessin Diana wäre sicherlich stolz gewesen, dass William und Kate ihren Erziehungsstil nachahmen.

Instagram / dukeandduchessofcambridge, ActionPress Collage: Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Diana

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

