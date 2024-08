Am Todestag: So gedenken Williams Kinder ihrer Oma Diana

Prinzessin Diana (✝36) starb vor genau 27 Jahren unter tragischen Umständen. Die geliebte Royal-Lady wird bis heute von ihren Söhnen Prinz William (42) und Prinz Harry (39) in Erinnerung behalten. Der Royal-Autor Phil Dampier ist sich sicher, dass auch Prinzessin Kate (42) ihrer verstorbenen Schwiegermutter gedenkt. "Kate sorgt immer dafür, dass ihre Kinder alles über Diana wissen, besonders an Jahrestagen wie ihrem Geburtstag oder ihrem Todestag", berichtet die Expertin gegenüber Fabulous. Darum habe Diana immer noch einen großen Einfluss auf George (11), Charlotte (9) und Louis (6): "Sie halten die Erinnerung an sie in vielerlei Hinsicht lebendig."

Zum britischen Muttertag verfasste die Tochter von William und Kate ihrer Großmutter vergangenes Jahr sogar eine rührende Karte. Auf X teilte die Royal Family den Inhalt des Briefes. "Liebe Oma Diana, am Muttertag denke ich an dich. Ich liebe dich sehr. Papa vermisst dich. Alles Liebe, Charlotte", schrieb die damals Siebenjährige. Auch ihr Brüderchen George widmete der einstigen Kronprinzessin schöne Zeilen: "Liebe Oma Diana, alles, alles Liebe zum Muttertag. Ich liebe dich sehr und denke immer an dich. Ganz viel Liebe von George."

Auch Prinz Harry, Dianas jüngster Sohn, möchte ihr Andenken bewahren. Der Rotschopf gab allerdings in einem Interview mit der wohltätigen Organisation Scotty's Little Soldiers zu, dass er Probleme hat, seinem Nachwuchs das Thema näherzubringen: "Das ist das Schwierigste, denke ich, besonders für Kinder – ich will eigentlich nicht darüber reden, es macht mich traurig. Aber dann merke ich, dass, wenn ich darüber spreche und ihr Leben feiere, die Dinge einfacher werden."

ActionPress Prinzessin Diana in Australien im April 1983

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

