So süß gratuliert Sophie Turner ihrem Partner zum Geburtstag

Seit dem vergangenen Monat ist Sophie Turner (28) offiziell eine geschiedene Frau. Seitdem scheut sich die Schauspielerin auch nicht mehr, ihren aktuellen Lover im Netz zu zeigen. Obwohl Peregrine Pearson früher nur sporadisch und ab und zu mit Namensnennung auf ihrem Kanal auftauchte, bekommt der Aristokrat zu seinem Geburtstag gleich eine ganze Bilderreihe! Ganze elf Bilder teilt der Rotschopf zu Ehren ihres Partners auf Instagram. Dabei gibt sie besondere Einblicke in das intime Privatleben der beiden: Egal, ob in der prallen Sonne, vor einem Heißluftballon, im Rotlicht eines Klubs oder auch im weißen Schnee – Peregrine und Sophie scheinen unglaublich verliebt. Die "Dark Phoenix"-Bekanntheit wünscht ihrem Liebsten: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Engelstorte!"

In den Kommentaren freuen sich die Fans und Freunde des Hollywood-Stars mit ihr und ihrem Schatz. Gemma Chan setzt ein kleines rotes Herz in die Kommentare. Andere User schreiben: "Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Kerl so ein nettes Gesicht hat und wie ein guter Mensch wirkt. Freue mich für beide" oder auch "Du strahlst vor Glück." Viele spielen auch auf ihre ikonische Rolle der Sansa Stark in Game of Thrones an. In der Show wird sie nämlich zur Königin des Nordens gekrönt. "Also, das ist unser König des Nordens, ja?" und "Ich liebe es, unsere Königin so glücklich zu sehen", schreiben sie unter den Beitrag.

Obwohl Sophies Fans eindeutig aus dem Häuschen vor Freude sind, sammeln sich auch einige Kritiker in den Kommentaren. "Ist es nicht ein bisschen zu früh dafür?" fragt einer und spielt damit auf die kürzliche Scheidung der Schauspielerin und ihres Ex-Mannes Joe Jonas (35) an. Bereits im September des vergangenen Jahres haben sich der Sänger und seine damalige Partnerin getrennt – es folgte ein furchtbarer Rosenkrieg. Dabei ging es vor allem um das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Kinder, dessen aktuelle Regelung jedoch streng geheim bleibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner und Peregrine Pearson, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Anzeige Anzeige