Staffel vier von "7 vs. Wild": Alle Infos zur Survival-Show

Die Fans von 7 vs. Wild haben lange darauf gewartet: Die Survival-Show ist endlich zurück und offenbar härter denn je! Mit dabei sind dieses Mal die Survival-Experten Joey Kelly (51), Joe Vogel und Stefan Hinkelmann. Ihre Konkurrenten Julia Beautx (25), SelfieSandra (25), Flying Uwe (37) und LetsHugo bringen kaum Erfahrung im Outdoorbereich mit, sodass die 14 Tage in Neuseeland für sie besonders anspruchsvoll sind. Ein anderes Problem bringt den Bushcrafter Stefan ans Limit: Der Ex-Elitesoldat gerät in eine Streiterei mit Joe und bricht das Projekt daraufhin ab. Alle Infos zur Show gibt's im Promiflash-Video.

