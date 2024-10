Warum Julian Reim seinen Vater Matthias statt Papa nennt

Matthias Reim (66), bekannt für Schlagerhits wie "Verdammt, ich lieb dich" oder "Idiot" ist ein engagierter Familienmensch. Davon können sich Fans in seiner ARD-Doku "Matthias Reim – Mein Leben ist Rock 'n' Roll" überzeugen. Darin spricht Matthias offen über das Vatersein und verrät eine besondere Anekdote über seinen Sohn Julian Reim. Der 27-Jährige nennt seinen Vater konsequent beim Vornamen – eine Angewohnheit, die ihren Ursprung in Julians Jugend hat.

Matthias, der insgesamt sieben Kinder hat, beschreibt seinen Sohn Julian in der ARD-Doku als einen "Rabauken" mit einem besonderen Platz in seinem Herzen. Im Alter von 16 Jahren zog Julian bei seinem Vater ein, was die beiden vor neue Herausforderungen stellte. In der ARD-Doku erzählt Matthias lachend: "In den Ferien habe ich irgendwann nicht mehr auf das Wort 'Papa' reagiert. Dann hat er geschnallt, dass er 'Hey Matthias' rufen muss, weil ich mich dann umgedreht habe." Seitdem nenne Julian seinen Vater beim Vornamen.

Julians Mutter Margot Scheuermeyer ist Matthias` zweite Ehefrau. Die Ehe endete, als Julian gerade erst ein Jahr alt war. Nachdem Julian den Großteil seiner Kindheit und Jugend bei seiner Mutter verbrachte, war der Umzug zu Vater Matthias eine große Umstellung. Dass sich Vater und Sohn jedoch prächtig verstehen, zeigt sich auch auf der Bühne: Die beiden arbeiteten für ein Cover des Cat Stevens (76)-Klassikers "Father and Son" zusammen.

Thüringen Press / ActionPress Julian Reim in der Sendung "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

Instagram / reim.matthias Julian und Matthias Reim, Schlagersänger

