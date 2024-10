Carmen Geiss zeigt die Dick Pics an ihre Töchter sofort an

Bei übergriffigen Angelegenheiten versteht Carmen Geiss (59) keinen Spaß. Sie setzt sich konsequent gegen das unerlaubte Senden von Dick Pics an ihre beiden Töchter Davina (21) und Shania (20) ein. Jegliche Vorfälle zeigt die TV-Millionärin an – und das mit Erfolg: "Das ist jetzt wirklich strafbar. Die Leute, die die schicken, haben das immer noch nicht auf dem Schirm. Ich gehe gegen jeden an, und bisher ist auch jeder verurteilt worden", betonte sie gegenüber RTL.

"Das ist eine kranke Welt", meint Carmen. Für sie ist das ungefragte Senden von Bildern, die den männlichen Intimbereich entblößt zeigen, absolut schockierend. "Mich macht das sehr wütend, weil ich finde, das ist eine Diskriminierung für Frauen überhaupt. Das ist diskriminierend, das ist herablassend, für mich sind das kranke Menschen, die eigentlich normalerweise behandelt werden müssen", fuhr die 59-Jährige aufgebracht fort.

Rechtlich kann Carmen gegen die Straftäter vorgehen, emotional ist es aber nicht so einfach. "Ich bekomme ja auch manchmal schlimme Sachen zugeschickt", gab Carmens ältere Davina gegenüber dem Medium preis. Durch ihre Erlebnisse fällt es der 21-Jährigen schwer, sich auf einen Partner einzulassen. "Ich meine, wenn man in der Öffentlichkeit steht, das ist halt der Preis, den man zahlen muss. Ich glaube, dass wir als Eltern ihnen genug Stärke gegeben haben, damit klarzukommen", erzählte Carmen bedrückt.

Instagram / carmengeiss Davina Geiss mit ihrer Mutter Carmen Geiss

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, TV-Persönlichkeit

